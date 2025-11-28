Στην Αθήνα η Μέτσολα – Θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη
Στις 12:45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρομπέρτα Μέτσολα θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει σήμερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 11:00 ο πρωθυπουργός, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα παραστούν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.
Στις 12:45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρομπέρτα Μέτσολα θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
Τέλος, στις 13:45 οι δύο τους θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με νέους και νέες στην Εθνική Πινακοθήκη.
- Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
- Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης
- Η ορχήστρα Lords of the Sound φέρνει τη μουσική του Hans Zimmer στην Αθήνα
- Λιμάνι Πειραιά: Πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα – Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
- Στην Αθήνα η Μέτσολα – Θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη
- Δύο σε ένα: Ο χορός βοηθάει σώμα και μυαλό
- Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
- Οι «κρυφές» χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις