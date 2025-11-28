Στην Αθήνα η Μέτσολα – Θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει σήμερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11:00 ο πρωθυπουργός, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα παραστούν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο.

Στις 12:45 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρομπέρτα Μέτσολα θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Τέλος, στις 13:45 οι δύο τους θα συμμετάσχουν σε συζήτηση με νέους και νέες στην Εθνική Πινακοθήκη.