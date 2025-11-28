Δύο σε ένα: Ο χορός βοηθάει σώμα και μυαλό

Πόσο καλό κάνει ο χορός, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο μυαλό μας δείχνει νέα έρευνα που έγινε στην Κίνα. Η εν λόγω έρευνα διαπίστωσε ότι νεαρές φοιτήτριες που συμμετείχαν σε ένα 18 εβδομάδων πρόγραμμα street dance εμφάνισαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή, την αναστολή παρορμήσεων και την εναλλαγή καθηκόντων.

Έδειξαν, επίσης, καλύτερη ακρίβεια και ταχύτερες αντιδράσεις σε γνωστικά τεστ. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience. Καθώς οι άνθρωποι πλεόν στην εποχή μας ζουν περισσότερο, οι ιατρικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την τρίτη ηλικία αποτελούν ολοένα σημαντικότερη πρόκληση στη δημόσια υγεία. Ένα βασικό ζήτημα είναι η γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία.

Όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, πολλές γνωστικές τους ικανότητες φθίνουν, με τη λειτουργική μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας να επηρεάζονται περισσότερο. Η έκπτωση είναι συνήθως αργή στην αρχή, αλλά επιταχύνεται με τα χρόνια.

Τι είναι το γνωστικό απόθεμα;

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας βασικός προστατευτικός παράγοντας έναντι της γνωστικής έκπτωσης είναι το γνωστικό απόθεμα. Το γνωστικό απόθεμα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί φυσιολογική γνωστική λειτουργία παρά τη φθορά, τη γήρανση ή την ασθένεια.

Το απόθεμα αυτό αναπτύσσεται μέσα από παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως η εκπαίδευση, οι πνευματικά απαιτητικές δραστηριότητες, η κοινωνική συμμετοχή και τα σύνθετα επαγγέλματα. Πιστεύεται ότι προκύπτει τόσο από δομικά στοιχεία, όσο και από λειτουργική προσαρμοστικότητα των δικτύων του εγκεφάλου. Το γνωστικό απόθεμα εξηγεί γιατί δύο άνθρωποι με παρόμοια εγκεφαλική βλάβη μπορεί να εμφανίζουν πολύ διαφορετικό βαθμό γνωστικής εξασθένησης.

Συνδέεται στενά με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, δηλαδή την ικανότητά του να αναδιοργανώνεται. Επιλογές τρόπου ζωής όπως η τακτική άσκηση, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και οι κοινωνικές επαφές μπορούν να ενισχύσουν το γνωστικό απόθεμα.

Πώς ενισχύει ο χορός την εγκεφαλική λειτουργία

Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης ήθελαν να εξετάσουν αν ο χορός στον δρόμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του γνωστικού αποθέματος. Στη μελέτη, ως street dance ορίζεται ως «ένας όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει διάφορα στυλ χορού, τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτοσχεδιασμό, ρυθμική ποικιλία και γνωστικά απαιτητικές χορογραφικές αλληλουχίες».

Οι συμμετέχουσες ήταν 28 υγιείς φοιτήτριες, μέσης ηλικίας 20 ετών. Οι ερευνητές τις χώρισαν τυχαία σε μία ομάδα street dance και μία ομάδα ελέγχου. Στην αρχή της μελέτης, όλες ολοκλήρωσαν μια σειρά γνωστικών δοκιμασιών. Στη συνέχεια, η ομάδα του χορού δρόμου συμμετείχε σε πρόγραμμα διάρκειας 18 εβδομάδων, με τρεις συνεδρίες ανά εβδομάδα, διάρκειας 80 λεπτών.

Η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε καμία παρέμβαση και κλήθηκε να διατηρήσει τις συνήθειές της. Μετά από 18 εβδομάδες, και οι δύο ομάδες επανέλαβαν εξετάσεις και τα ίδια γνωστικά τεστ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα του street dance είχε αυξημένη ενεργοποίηση σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, κατά την εκτέλεση των γνωστικών καθηκόντων. Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με την προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την εναλλαγή καθηκόντων. Οι συμμετέχουσες παρουσίασαν, επίσης, μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερους χρόνους αντίδρασης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο χορός στον δρόμο βελτίωσε αποτελεσματικά τη λειτουργική μνήμη, τον ανασταλτικό έλεγχο και τη γνωστική ευελιξία, συμβάλλοντας στη συνολική ενίσχυση του γνωστικού αποθέματος.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ως φυσική δραστηριότητα που συνδυάζει ρυθμό και συντονισμό, το street dance ενδεχομένως συμβάλλει στην καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης και τη μείωση του κινδύνου άνοιας.

* Πηγή: Vita