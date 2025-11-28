Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Δύο σε ένα: Ο χορός βοηθάει σώμα και μυαλό
Έρευνα 28 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Δύο σε ένα: Ο χορός βοηθάει σώμα και μυαλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο χορός βελτιώσει σημαντικά τις γνωστικές δεξιότητες στις νεαρές γυναίκες.

Πόσο καλό κάνει ο χορός, όχι μόνο στο σώμα αλλά και στο μυαλό μας δείχνει νέα έρευνα που έγινε στην Κίνα. Η εν λόγω έρευνα διαπίστωσε ότι νεαρές φοιτήτριες που συμμετείχαν σε ένα 18 εβδομάδων πρόγραμμα street dance εμφάνισαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή, την αναστολή παρορμήσεων και την εναλλαγή καθηκόντων.

Έδειξαν, επίσης, καλύτερη ακρίβεια και ταχύτερες αντιδράσεις σε γνωστικά τεστ. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Neuroscience. Καθώς οι άνθρωποι πλεόν στην εποχή μας ζουν περισσότερο, οι ιατρικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την τρίτη ηλικία αποτελούν ολοένα σημαντικότερη πρόκληση στη δημόσια υγεία. Ένα βασικό ζήτημα είναι η γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία.

Όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν, πολλές γνωστικές τους ικανότητες φθίνουν, με τη λειτουργική μνήμη και την ταχύτητα επεξεργασίας να επηρεάζονται περισσότερο. Η έκπτωση είναι συνήθως αργή στην αρχή, αλλά επιταχύνεται με τα χρόνια.

Τι είναι το γνωστικό απόθεμα;

Έρευνες έχουν δείξει ότι ένας βασικός προστατευτικός παράγοντας έναντι της γνωστικής έκπτωσης είναι το γνωστικό απόθεμα. Το γνωστικό απόθεμα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να διατηρεί φυσιολογική γνωστική λειτουργία παρά τη φθορά, τη γήρανση ή την ασθένεια.

Το απόθεμα αυτό αναπτύσσεται μέσα από παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως η εκπαίδευση, οι πνευματικά απαιτητικές δραστηριότητες, η κοινωνική συμμετοχή και τα σύνθετα επαγγέλματα. Πιστεύεται ότι προκύπτει τόσο από δομικά στοιχεία, όσο και από λειτουργική προσαρμοστικότητα των δικτύων του εγκεφάλου. Το γνωστικό απόθεμα εξηγεί γιατί δύο άνθρωποι με παρόμοια εγκεφαλική βλάβη μπορεί να εμφανίζουν πολύ διαφορετικό βαθμό γνωστικής εξασθένησης.

Συνδέεται στενά με την πλαστικότητα του εγκεφάλου, δηλαδή την ικανότητά του να αναδιοργανώνεται. Επιλογές τρόπου ζωής όπως η τακτική άσκηση, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και οι κοινωνικές επαφές μπορούν να ενισχύσουν το γνωστικό απόθεμα.

Πώς ενισχύει ο χορός την εγκεφαλική λειτουργία

Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης ήθελαν να εξετάσουν αν ο χορός στον δρόμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του γνωστικού αποθέματος. Στη μελέτη, ως street dance ορίζεται ως «ένας όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει διάφορα στυλ χορού, τα οποία χαρακτηρίζονται από αυτοσχεδιασμό, ρυθμική ποικιλία και γνωστικά απαιτητικές χορογραφικές αλληλουχίες».

Οι συμμετέχουσες ήταν 28 υγιείς φοιτήτριες, μέσης ηλικίας 20 ετών. Οι ερευνητές τις χώρισαν τυχαία σε μία ομάδα street dance και μία ομάδα ελέγχου. Στην αρχή της μελέτης, όλες ολοκλήρωσαν μια σειρά γνωστικών δοκιμασιών. Στη συνέχεια, η ομάδα του χορού δρόμου συμμετείχε σε πρόγραμμα διάρκειας 18 εβδομάδων, με τρεις συνεδρίες ανά εβδομάδα, διάρκειας 80 λεπτών.

Η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε καμία παρέμβαση και κλήθηκε να διατηρήσει τις συνήθειές της. Μετά από 18 εβδομάδες, και οι δύο ομάδες επανέλαβαν εξετάσεις και τα ίδια γνωστικά τεστ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα του street dance είχε αυξημένη ενεργοποίηση σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, κατά την εκτέλεση των γνωστικών καθηκόντων. Αυτές οι περιοχές σχετίζονται με την προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων και την εναλλαγή καθηκόντων. Οι συμμετέχουσες παρουσίασαν, επίσης, μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερους χρόνους αντίδρασης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο χορός στον δρόμο βελτίωσε αποτελεσματικά τη λειτουργική μνήμη, τον ανασταλτικό έλεγχο και τη γνωστική ευελιξία, συμβάλλοντας στη συνολική ενίσχυση του γνωστικού αποθέματος.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι ως φυσική δραστηριότητα που συνδυάζει ρυθμό και συντονισμό, το street dance ενδεχομένως συμβάλλει στην καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης και τη μείωση του κινδύνου άνοιας.

* Πηγή: Vita

Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
