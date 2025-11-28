Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Η τεχνολογία έχει γίνει ο αθόρυβος «σκηνοθέτης» της καθημερινότητάς μας. Από τον τρόπο που επικοινωνούμε και εργαζόμαστε, μέχρι το πώς οργανώνουμε τον χρόνο μας και λαμβάνουμε αποφάσεις, οι ψηφιακές λύσεις έχουν αναδιαμορφώσει τις συνήθειες μας. Σήμερα, λίγα πράγματα απαιτούν τον ίδιο χρόνο που χρειάζονταν κάποτε.  Με εφαρμογές, πλατφόρμες και online εργαλεία, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να είμαστε ευέλικτοι, να κερδίζουμε χρόνο και να προσαρμόζουμε τις ανάγκες μας στον ρυθμό της ζωής μας.

Αυτός ο μετασχηματισμός έχει μεταβάλλει και τον τρόπο που κάνουμε τα ψώνια μας. Τα online καταστήματα προσφέρουν μία πιο έξυπνη,  άνετη και προσωποποιημένη εμπειρία αγορών, που μας  επιτρέπει να καλύπτουμε κάθε ανάγκη χωρίς να επιβαρύνουμε το ήδη φορτωμένο πρόγραμμά μας. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις  μάς δίνουν πρόσβαση σε προϊόντα που δεν θα βρίσκαμε ποτέ στα παραδοσιακά ράφια ενός σούπερ μάρκετ.

Και για όσους εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες για το αν ένα ψηφιακό σούπερ μάρκετ μπορεί να προσφέρει φρεσκάδα, ποιότητα, τοπικότητα και πραγματική ποικιλία, αρκεί μια ματιά στους ψηφιακούς… διαδρόμους του νέου Wolt Market, που επαναπροσδιορίζει το online grocery και μας επανασυστήνεται με μία πράσινη ταυτότητα ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός για τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία ψώνια του νοικοκυριού μας.

Το νέο Wolt Market είναι κάτι περισσότερο από ένα ψηφιακό σούπερ μάρκετ

Με την τεχνολογία να έχει εκσυγχρονίσει τον τρόπο που ψωνίζουμε, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η αναβάθμιση της ίδιας της εμπειρίας του σούπερ μάρκετ. Κάπως έτσι, το Wolt Market περνά στη μεγαλύτερη αλλαγή της πενταετούς πορείας του και εισέρχεται σε μία νέα εποχή, η οποία αντανακλά τη φυσική εξέλιξή του, καθώς και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών.  Μια αλλαγή που δεν περιορίζεται σε ένα νέο logo ή μια πιο φρέσκια αισθητική, αλλά αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία που τοποθετεί στο επίκεντρο την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τα μεγαλύτερα ελληνικά και διεθνή brands, αλλά και η διεύρυνση των επιλογών σε φρέσκα προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι και ψωμί. Όλα αυτά συνοδεύονται από την εγγύηση φρεσκάδας (Freshness Guaranteed), που διασφαλίζει άμεση επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που η ποιότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών. Επίσης, η γκάμα των προϊόντων εμπλουτίζεται με περισσότερες premium και βιολογικές επιλογές, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα να διαλέγει τα καλύτερα  χωρίς συμβιβασμούς στη διατροφή του.

Ό,τι αγαπάς από την πόλη σου, τώρα φτάνει στην πόρτα σου

Ό,τι αγαπάς από την πόλη σου δεν χρειάζεται πια να το αναζητήσεις στη «σωστή» γειτονιά, την κατάλληλη ώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη διαδρομή για το γλυκό που ζητούν τα παιδιά, τον καφέ που σου φτιάχνει τη μέρα ή το φρέσκο ψωμί που συνήθιζες να προμηθεύεσαι από εκείνον τον ένα, συγκεκριμένο φούρνο. Η νέα εποχή του Wolt Market ενώνει αυτές τις μικρές, αγαπημένες καθημερινές απολαύσεις, φέρνοντας στην ίδια πλατφόρμα επιλογές που μέχρι τώρα βρίσκονταν μόνο σε επιλεγμένα μαγαζιά της πόλης.

Έτσι, το Wolt Market αλλάζει τους κανόνες του online grocery, διευρύνοντας καθοριστικά τον ρόλο του. Πέρα από τα καθιερωμένα προϊόντα ενός σούπερ μάρκετ, ενσωματώνει πλέον γεύσεις, δημιουργίες και signature επιλογές από brands που έχουν κερδίσει τη δική τους θέση στη γαστρονομική ταυτότητα κάθε πόλης. Είτε αναζητάς craft μπίρες, πρώτης ποιότητας κρέας, speciality καφέ ή κάποιο viral γλυκό, μπορείς να τα έχεις όλα άμεσα, λίγα μόνο κλικ μακριά από το εβδομαδιαίο σου καλάθι.

Στην Αθήνα, συνεργασίες με την Alea Brewery, τη Monokeros Bakery, τα Μπούμπας Κρέατα, το Holy Llama, το Samba και το Zuccherino φέρνουν στο σπίτι μας αυθεντικές γεύσεις και προϊόντα που μέχρι σήμερα απαιτούσαν βόλτα στο κέντρο ή σε συγκεκριμένες γειτονιές. Στη Θεσσαλονίκη, οι επιλογές του Kollektiva, του Γαλακτοπωλείου του Χατζή και του Da Cristo μεταφέρουν μια ολόκληρη τοπική κουλτούρα στο ψηφιακό σου ράφι. Και στην Πάτρα, τα Rubik’s Laboratoire και Kykao φέρνουν στο καλάθι σου προϊόντα που δεν υπήρχαν έως τώρα  στο online supermarket.

Με το Wolt Market, τα καλύτερα της πόλης φτάνουν πλέον κατευθείαν στην πόρτα μας. Από τα απαραίτητα της καθημερινότητας μέχρι τα πιο εκλεκτά προϊόντα για τις πιο εκλεκτές περιστάσεις, όλα είναι προσβάσιμα μέσα από μία πλατφόρμα που συνδυάζει ποικιλία, φρεσκάδα και ευκολία. Με ευρύ κατάλογο προϊόντων, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market δεν είναι απλώς ένα ψηφιακό σούπερ μάρκετ, αλλά ο πιο σύγχρονος τρόπος για να απολαμβάνουμε τα ψώνια μας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο