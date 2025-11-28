BHMAGAZINO: Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο εξώφυλλο

Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, όπως πάντα με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια φωτογραφίζεται με εντυπωσιακό τρόπο για το εξώφυλλο και τις εσωτερικές σελίδες του BHMAGAZINO. Αεικίνητη, δυναμική, πολυπράγμων, με έξυπνο χιούμορ. Η Άλκηστις, μία και μοναδική, παραχωρεί μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την απόφασή της να ανέβει στη σκηνή του θεάτρου «ΗΒΗ» με σκοπό να υποδυθεί τη σύζυγο του Νίκου Ξυλούρη στην πολλά υποσχόμενη παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η κ. Πρωτοψάλτη μιλάει και για πολλά άλλα θέματα και τα μελλοντικά της σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν εκπλήξεις.

Στο BHMAGAZINO αυτής της εβδομάδας μπορείτε ακόμα να διαβάσετε θέματα γύρω από την αρχιτεκτονική, τις εικαστικές τέχνες, τα βιβλία, να ταξιδέψετε σε μακρινούς, «ιδιαίτερους» προορισμούς, να συναντήσετε προσωπικότητες σε αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Το BHMAGAZINO είναι όπως πάντα μαγικό. Απλά συναρπαστικό…