28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πότε θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Η εικόνα της κίνησης στους δρόμους
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 16:38

Πότε θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Η εικόνα της κίνησης στους δρόμους

Με σταθερό ρυθμό οι δοκιμές του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά - Νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Δημοτικής Αστυνομίας εν όψει των γιορτών

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Με «σταθερό και ενθαρρυντικό ρυθμό» προχωρούν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και κάθε μέρα ολοκληρώνονται «σημαντικά βήματα, τόσο στα συστήματα, όσο και στους συρμούς, ώστε το νέο τμήμα να ενταχθεί ομαλά στο ενιαίο δίκτυο», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό ΑΕ Νίκος Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας υπογραμμίζει πως «πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο υψηλής τεχνολογίας, που χρειάζεται λεπτομερείς ελέγχους για να διασφαλίσουμε ότι, όταν η νέα γραμμή παραδοθεί στο κοινό, θα λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία», ενώ συμπληρώνει πως «όλες οι δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη τις ώρες αυτές γίνονται, τόσο στα συστήματα του έργου της επέκτασης προς Καλαμαριά, όσο και στους υπάρχοντες και τους νέους συρμούς του δικτύου, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες φάσεις των Επί Τόπου Δοκιμών (SAT), των Δοκιμών Ενοποίησης Συστημάτων (SIT), των Δοκιμών Επιδόσεων (SPT) και τελικά της Δοκιμαστικής Λειτουργίας (TR)».

Όσον αφορά τη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, που τέθηκε προσωρινά εκτός εμπορικής λειτουργίας από τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν οι κρίσιμες δοκιμές της σηματοδότησης και της ενοποίησης του συστήματος, θα επαναλειτουργήσει και πάλι από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους λόγω των Χριστουγέννων αλλά και να κινηθεί η εορταστική αγορά.

«Εργαζόμαστε καθημερινά παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο να παραδώσουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και τεχνολογικά προηγμένο δίκτυο Μετρό αντάξιο των προσδοκιών της πόλης», σημειώνει ο κ. Κουρέτας, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σημειώνεται πως στους πρώτους έντεκα μήνες λειτουργίας του Μετρό καταγράφηκαν συνολικά 27.042.924 επικυρώσεις.

Η επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, με μικρές εποχικές διακυμάνσεις το καλοκαίρι, ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία και κορυφώθηκε τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τα 3,1 εκατ. επικυρώσεις.

«Καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν η εικόνα στους δρόμους χωρίς μετρό»

Η εικόνα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης σε γενικές γραμμές εκτιμάται ως «καλή», για τις τρεις εβδομάδες που είναι «off» τα δρομολόγια του μετρό, τόσο από τη Διεύθυνση Τροχαίας, όσο και από τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση αποτελούν οι ημέρες όπου σημειώνονται βροχοπτώσεις, όπως η σημερινή, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αρκετές καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.

Πηγές από τη Διεύθυνση Τροχαίας αναφέρουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ πως σε μία προσπάθεια να μην «μπλοκάρουν» τα αστικά λεωφορεία και να κινούνται ταχύτερα στις οδικές αρτηρίες, η τροχαία έχει αυξήσει τις δυνάμεις της σε Εγνατία, Τσιμισκή, Κ. Καραμανλή και άλλους κεντρικούς άξονες. Παράλληλα, με περιπολικά γίνονται τακτικοί έλεγχοι στους δρόμους για την αποτροπή του παρκαρίσματος.

«Πιστεύω πως λειτούργησε το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο, της Διεύθυνσης Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, με το ανάλογο προσωπικό που διαθέτουμε. Μέχρι στιγμής η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους κρατήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο», προσθέτει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Τσιαπακίδης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, στέκεται στο βάρος που κλήθηκε να σηκώσει αυτό το διάστημα ο Οργανισμός για την κάλυψη των αυξημένων αιτημάτων μετακίνησης και να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες.

«Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για καλές συγκοινωνίες και φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Εχθρός του καλού όμως, είναι το καλύτερο. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καλύτερη γι’ αυτό και για μία ακόμα φορά απευθύνω έκκληση στους οδηγούς των Ι.Χ. να μην σταματούν μέσα στις λεωφορειολωρίδες και να μην σταθμεύουν σε σημεία που δεν επιτρέπεται, ώστε να μην δημιουργούν καθυστερήσεις στα λεωφορεία», σημειώνει ο κ. Ταγγίρης.

«Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά ο ΟΑΣΘ»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ δηλώνει πως ο Οργανισμός «ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα αυξημένα αιτήματα μετακίνησης που παρουσιάζονται, από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό» και στέκεται στην ημι-εξπρές λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία κινείται στον νοητό άξονα του μετρό με συχνότητα 7 λεπτών και θα λειτουργεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου που το υπόγειο μέσο σε σταθερή τροχιά θα παραμείνει κλειστό, απορροφώντας ικανό αριθμό επιβατών. Ενισχυμένες είναι, επίσης, και οι γραμμές 3, 31 και 39 για την κάλυψη των αναγκών.

«Η ενίσχυση των 3 γραμμών και η δρομολόγηση της Μ1 είναι κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στην αναστολή των αδειών των οδηγών και των σταθμαρχών μας από τις 10 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την κοινή προσπάθεια στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», καταλήγει ο κ. Ταγγίρης.

Νέο επιχειρησιακό σχέδιο εν όψει των γιορτών

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν δύο συσκέψεις της Δημοτικής Αστυνομίας, η μία με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ και η δεύτερη με τη Διεύθυνση Αστυνομίας, Τμήμα Παρεμπορίου και τη Διεύθυνση Τροχαίας, ώστε να καταστρωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο ενόψει των γιορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Όπως, διευκρινίζει ο κ. Τσιαπακίδης, η σύσκεψη με τον ΟΑΣΘ θα αφορά τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω η κίνηση των λεωφορείων, κυρίως σε σημεία όπου οι οδηγοί διπλοπαρκάρουν εγκλωβίζοντας για ώρα τα αστικά.

Θα ακολουθήσει σύσκεψη με την ΕΛ.ΑΣ. και την Τροχαία για την αποτροπή του παράνομου εμπορίου κατά τη διάρκεια των γιορτών, αλλά και τα μέτρα που θα ληφθούν στους δρόμους παρά την επιστροφή των δρομολογίων του μετρό στην καθημερινότητα των επιβατών.

Η βαρύτητα θα δοθεί, κυρίως, στο πέταλο της Αριστοτέλους εκεί όπου θα συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου και οι επισκέπτες για να χαρούν τον εορταστικό διάκοσμο και τη χριστουγεννιάτικη αγορά, του Εμπορικού Συλλόγου, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της από τις 7 Δεκεμβρίου στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

ΟΠΑΠ: Τι φέρνει η εποχή Allwyn – Το μήνυμα Κόμαρεκ

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Οδύνη 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη
Σίριαλ 28.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγενής του «Φραπέ» απειλεί τον Ανδρουλάκη – Ενόχλησε η φωτογραφία της κουμπαριάς με την οικογένεια Μητσοτάκη

«Φωτιές» άναψε το δημοσίευμα από τα παλιά, που έδειξε στη Βουλή χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αποδείξει την κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
Σεξουαλική βία 28.11.25

«Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν

Στο Aweil, γυναίκες και κορίτσια περιγράφουν πώς ομαδικοί βιασμοί, απαγωγές και δολοφονίες τις ανάγκασαν να φύγουν από το Σουδάν. Η σεξουαλική βία δεν ήταν σκιά του πολέμου, αλλά ο πυρήνας του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 28.11.25

Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό

Χιλιάδες άνθρωποι σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους ή παγιδευμένοι στα νερά των πλημμυρών από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική Ασία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
«Παρακμή» 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

