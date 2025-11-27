Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων, τα ΒορΟινά της Αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 27 Νοεμβρίου 2025 | 12:57

Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων, τα ΒορΟινά της Αγάπης

Ένα ποτήρι κρασί σε συνδυασμό με το πνεύμα της αγάπης, αποτελούν την ιδανική έναρξη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Spotlight

Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων έρχονται να αναδείξουν το αίσθημα της ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και να μας θυμίσουν ότι οι γιορτές είναι για να μοιράζεσαι! Και τι καλύτερο από το να μοιράζεσαι ιδιαίτερα εκλεκτά κρασιά με κίνητρο την αγάπη!

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου οι «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πιο λαμπερή οινική εκδήλωση της χρονιάς, συνδυάζοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα του επώνυμου ελληνικού οίνου, στο βάθος του χρόνου και στην εξέλιξή του, με το πνεύμα και τη χαρά της προσφοράς.

Στους χριστουγεννιάτικα στολισμένους χώρους του ξενοδοχείου Electra Palace, θα παρουσιαστούν για γευστική δοκιμή στο κοινό σπάνια, ιδιαίτερα και ακριβά κρασιά από 29 οινοποιεία-μέλη της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», συνοδευόμενα πάντα από εκλεκτά εδέσματα. Παλιές σοδειές, οίνοι σε διαφορετικά μεγέθη φιαλών, πειραματικές, ακυκλοφόρητες ή ιδιαίτερα περιορισμένης κυκλοφορίας ετικέτες -ακόμη και κάποιες που δεν διατίθενται στην αγορά- είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που θα έχει το κοινό την ευκαιρία να δοκιμάσει.

Ευχάριστες συζητήσεις, χαμόγελα, εορταστική μουσική, κεράσματα και εξαιρετικό ποιοτικό κρασί και αποστάγματα με θέα την χριστουγεννιάτικη Πλατεία Αριστοτέλους, είναι το αποτέλεσμα αυτής της έμπνευσης των «Οινοποιών Βορείου Ελλάδος», όπου όλα τα έσοδα των εισιτηρίων διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ίδρυμα που έχει επιλεγεί από την Ένωσή μας για την φετινή χρονιά είναι το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο».

Η εκδήλωση «ΒορΟινά των Χριστουγέννων» πραγματοποιείται από την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» από το 2016, αποκλειστικά για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ένα ποτήρι κρασί σε συνδυασμό με το πνεύμα της αγάπης, αποτελούν την ιδανική έναρξη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Σας περιμένουμε!

Οι “Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος” από τους “Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος” που θα συμμετέχουν:

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου

  • Κτήμα Κατσαρού – Κρανιά Ολύμπου
  • Οινοποιείο Kitrvs – Πύδνα Πιερίας

Από τη Διαδρομή της Ηπείρου

  • Zoinos Winery – Ζίτσα, Ιωάννινα
  • Κατώγι Αβέρωφ – Μέτσοβο, Ιωάννινα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

  • Αμπελώνας Καμκούτη – Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Βογιατζή – Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Άλφα – Αμύνταιον Φλώρινας

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

  • Κτήμα Αργυράκη – Τριπόταμος
  • Μπουτάρη – Στενήμαχος
  • Κτήμα Φουντή – Νέα Στράντζα
  • Κτήμα Κυρ-Γιάννη – Γιαννακοχώρι
  • Αργατία – Ροδοχώρι
  • Οινοποιείο Τασιώνα – Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου
  • Βαένι Νάουσα – Επισκοπή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

  • 3 Γενιές – Πιπεριά – Αριδαία Πέλλας
  • Κτήμα Ζην Ηδέως – Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα
  • Μικρό Κτήμα Τίτου – Δύο Ποτάμια, Παιονία, Γουμένισσα

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

  • Οινοποιείο Κεχρής – Καλοχώρι
  • Domaine Florian – Τρίλοφος
  • Κτήμα Γεροβασιλείου – Επανομή

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

  • Κτήμα Πόρτο Καρράς – Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία
  • Akrathos Newlands Winery – Μεγάλη Παναγιά, Ορεινή Χαλκιδική

Από τη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

  • Κτήμα Βιβλία Χώρα – Κοκκινοχώρι Καβάλας
  • Αμπελόεις – Φωλιά Καβάλας
  • Κτήμα Τέχνη Οίνου – Μικροχώρι Δράμας
  • Nico Lazaridi – Αγορά Δράμας
  • Estates Costa Lazaridi – Αδριανή Δράμας
  • Κτήμα Παυλίδη – Κοκκινόγεια Δράμας
  • Oenops Wines – Προσοτσάνη Δράμας
  • Το Κτήμα τ’ Αποστόλη – Άμπελοι Σερρών

Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων

  • Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
  • Ώρες 18:00-22:00
  • Ξενοδοχείο Electra Palace
  • Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη
  • Κόστος εισιτηρίου: 15€

(για το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο»)

*** Κρατήσεις εισιτηρίων μέσω Viva/More https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/voroina-ton-xristougennon-2025 και στη γραμματεία της εκδήλωσης ***

Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική υποστήριξη

τους συνοδοιπόρους μας στην κίνηση της αγάπης:

το ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki,

τη «Δ. Μασούτης ΑΕ» και τη Nestlé.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», τα μέλη και τις δράσεις της, παρακαλούμε επισκεφθείτε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.winemakersofnorthgreece.gr.

googlenews

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

