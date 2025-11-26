Ηρθε η ώρα η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα και ποινικές διώξεις για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων στη χώρα, δήλωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Stoyan Nenov).

Η βία κατά των Βουλγάρων «τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα»

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η χώρα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τόνισε ο κ. Ράντεφ στους δημοσιογράφους, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίθεση προχθές κατά του δημοσιογράφου και ηγετικού στελέχους της βουλγαρικής κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία, Βλαντιμίρ Πέρεφ, στα Σκόπια.

«Εχω καταστήσει απολύτως σαφές τόσο στον πρόεδρο όσο και στον πρωθυπουργό (της Βόρειας Μακεδονίας) ότι η περίπτωση του Βλαντιμίρ Πέρεφ είναι ένας καλός λόγος για να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία αυτή, καθώς τόσο το κίνητρο όσο και ο δράστης είναι προφανείς», πρόσθεσε ο βούλγαρος πρόεδρος.

Τη Δευτέρα, ο Πέρεφ δήλωσε σε δημοσίευμα στον ιστότοπο Tribuna ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση σε ένα κατάστημα στα Σκόπια.

«Αλλη μια πράξη βίας»

Ο Πέρεφ, 80 ετών, χτυπήθηκε στο πρόσωπο και τα γυαλιά του έσπασαν. Κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία.

Αντιδρώντας στο περιστατικό, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «άλλη μια πράξη βίας, μίσους εναντίον ενός Βούλγαρου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ένα φαινόμενο που δυστυχώς τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα και την αντιβουλγαρική ρητορική».

Πηγή: ΑΠΕ