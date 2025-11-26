Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προτείνει να ανανεωθεί η συμφωνία για τη διέλευση ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, η Μόσχα έβαλε τέλος στα σχέδια της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να αναδειχθεί σε μεσάζοντα στη ρωσο-ουκρανική κρίση.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι ο χρόνος για την πλέον ανενεργή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των εξαγόμενων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει. Η συμφωνία εξασφάλιζε τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών και λιπασμάτων διά θαλάσσης και προέβλεπε την άρση κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία. Ωστόσο, η Μόσχα κατήγγειλε ότι το δεύτερο μέρος της συμφωνίας δεν τηρήθηκε ποτέ και αρνήθηκε την ανανέωσή της.

Ο διάδρομος των σιτηρών

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την περασμένη εβδομάδα, εν όψει του τηλεφωνήματός του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει το θέμα. Στόχος, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, είναι η αναβίωση της πρωτοβουλίας του «διαδρόμου των σιτηρών», αλλά και η προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε».

Το τηλεφώνημα Πούτιν-Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε την Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, ωστόσο το Κρεμλίνο δεν έκανε καμία αναφορά στο θέμα των σιτηρών μετά την κλήση. Σήμερα, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών απέκλεισε την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να αναδείξει την Τουρκία σε βασικό διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Κατά την τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των προθύμων, ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία. Επίσης, ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη».