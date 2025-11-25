Τουρκία: Εκρηξη στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούφα – Αναφορές για τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρoυ της πόλης Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, σε δήλωσή του σχετικά με την έκρηξη, δήλωσε: «Έκρηξη σημειώθηκε στο γραφείο δικαστικής φύλαξης του Δικαστικού Μεγάρου της Urfa γύρω στις 3:00 μ.μ. για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Ένας δικαστικός γραμματέας τραυματίστηκε στο πόδι και έχει τις αισθήσεις του».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τέσσερις τραυματίες.

Δείτε βίντεο