Τουρκία: Εκρηξη στο δικαστικό μέγαρο της Σανλιούφα – Αναφορές για τραυματίες
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τέσσερις τραυματίες.
Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο υπόγειο του δικαστικού μεγάρoυ της πόλης Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, σε δήλωσή του σχετικά με την έκρηξη, δήλωσε: «Έκρηξη σημειώθηκε στο γραφείο δικαστικής φύλαξης του Δικαστικού Μεγάρου της Urfa γύρω στις 3:00 μ.μ. για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Ένας δικαστικός γραμματέας τραυματίστηκε στο πόδι και έχει τις αισθήσεις του».
Δείτε βίντεο
Şanlıurfa Adliye binasında emanet bölümünde patlama meydana geldi, 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/3chYCmHW2k
Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre emanetçi memur ağır yaralandı.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.#Şanlıurfa #Adliye #Patlama #SonDakika #UrfaHaber #Gündem pic.twitter.com/KlpnSplVrp
