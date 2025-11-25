Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25 Νοεμβρίου 2025 | 12:07

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Ενώ βρισκόμαστε λίγες μέρες μακριά από την επίσημη Black Friday, στο SHOPFLIX.GR η Black Friday Week με δυνατές προσφορές και μοναδικές ευκαιρίες καλά κρατεί! Τώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου, εύκολα και γρήγορα, από την άνεση του καναπέ σου.

Με λίγα μόνο κλικ μπορείς να εντοπίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες, να επενδύσεις στα προϊόντα που σου ταιριάζουν και θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητά σου, ώστε να μπεις στο πιο festive κλίμα με ανανεωμένη διάθεση και φυσικά, με πολλά δώρα για εσένα και για τους αγαπημένους σου.

Για να σε βοηθήσουμε να ευχαριστηθείς τα ψώνια σου στο έπακρο, φτιάξαμε μια συνοπτική και πρακτική λίστα με όλα όσα πρέπει να προσέξεις και να έχεις κατά νου για να μην σου ξεφύγει τίποτα. Παρακάτω θα βρεις βήμα-βήμα, τι πρέπει να κάνεις για να βγεις πραγματικά κερδισμένος:

Η λίστα της Black Friday

Κατά πάσα πιθανότητα έχεις βάλει στο μάτι πολλά και διαφορετικά. Από ένα καινούργιο smartphone ή ένα κομψό smartwatch, μέχρι το σωτήριο airfryer ή μια νέα ηλεκτρική σκούπα, κάνε μια λίστα με όλα όσα χρειάζεσαι και μην παραλείψεις τίποτα. Εάν σου βγει μεγάλη, μην ανησυχείς! Στόχος της λίστας είναι να καταγράψεις για αρχή τις ανάγκες σου.

Η ώρα των προτεραιοτήτων

Αφού ολοκληρώσεις την λίστα σου, έχει έρθει η στιγμή να σκεφτείς και να τα βάλεις σε σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει κάτι που χρειάζεσαι περισσότερο, όπως για παράδειγμα ένα serum ενυδάτωσης ή ένα νέο άνετο ζευγάρι sneakers; Τώρα, είναι επίσης και η κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις σε ένα νέο άρωμα ή ένα ολοκαίνουργιο hairstyling tool, όπως στη viral ηλεκτρική βούρτσα μαλλιών – καθώς τώρα θα τα βρεις στις πιο δυνατές εκπτώσεις. Βάλε λοιπόν, στην κορυφή της λίστας όλα όσα έχει άμεσα ανάγκη.

Δες τους τρόπους πληρωμής

Στο SHOPFLIX.GR δεν έχεις άγχος, αφού μπορείς να πληρώσεις με όποιον τρόπο επιλέξεις, εύκολα και γρήγορα. Όπως και να κάνεις τις πληρωμές σου, η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων είναι εγγυημένη.

Μπορείς να επιλέξεις πληρωμή με αντικαταβολή (δυνατότητα πληρωμής τη στιγμή της παραλαβής από τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier, με μετρητά ή με POS), πληρωμή με κάρτα (συνεργασία με Maestro, Visa, Mastercard, Diners Club και Discovery, δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα), πληρωμή με 60 άτοκες δόσεις (έως και 60 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας), πληρωμή με Klarna (σε 3 άτοκες δόσεις με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα), PAY 4 (αγοράζεις τώρα, πληρώνεις αργότερα σε 4 ισόποσες πληρωμές), πληρωμή με Apple ή Google Pay, πληρωμή με πλάνο δόσεων (από 3 έως 60 δόσεις), πληρωμή μέσω IRIS αλλά και με το ψηφιακό σου πορτοφόλι viva.com.

Μην ξεχνάς τα μεταφορικά

Θέλεις να παραλάβεις όλα όσα έχεις ονειρευτεί με δωρεάν μεταφορικά; Με το Shopflix Max μπορείς! Μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€. Τώρα, πληρώνεις τη συνδρομή με κάρτα Visa & έχεις επιστροφή 10€ στην κάρτα σου!

Ο πιο απλός τρόπος να ψωνίζεις όπου θες, ό,τι θες, όποτε θες! Και μην ξεχνάς ότι θα τα παραλάβεις όλα εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Πρόλαβε τις Black Friday ευκαιρίες πριν εξαφανιστούν!

Economy
Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

Ελβετικό φράγκο: Μελέτη «φωτιά» για τα δάνεια [παραδείγματα]

