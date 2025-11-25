Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ – Ένας τραυματίας
Η έκρηξη προκλήθηκε από θερμοσίφωνα στον χώρο της κουζίνας στου εργοστασίου στη ΒΙΠΕ στην Πάτρα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ στην Πάτρα, όταν θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας τον τραυματισμό εργαζομένου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 μ.μ., σκορπίζοντας πανικό στους εργαζόμενους.
Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στο σημείο
Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.
Ο τραυματίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
- Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
- Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
- Η εμπειρία του Μέντι και το μήνυμα για την «μάχη» με Ρεάλ
- Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
- LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
- LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
- «Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις