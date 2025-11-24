Η παραίτηση Τσίπρα, το δαχτυλίδι της διαδοχής και οι ανέτοιμοι Αχτσιόγλου και Χαρίτσης

Το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών του 2023 ήταν συντριπτικό για τον Αλέξη Τσίπρα. Το 20% ήταν οδυνηρό αποτέλεσμα με δεδομένη τη διαφορά από τη ΝΔ που είχε φτάσει στο 40%.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει φτάσει στην απόλυτη παρακμή προεκλογικά και να σπαράσσεται από fake δημοσιεύματα που καλούνταν να τα διαψεύσει ο ίδιος, όπως ότι συναντήθηκε κρυφά στο σπίτι του στο Σούνιο με τον Γιάνη Βαρουφάκη που μιλούσε τότε για το σχέδιο «Δήμητρα» με το άυλο νόμισμα, τα σχέδια για τοπικά νομίσματα της Ομπρέλας του Τσακαλώτου, αλλά και με τη μεγάλη γκάφα του Γιώργου Κατρούγκαλου τρεις ημέρες πριν τις κάλπες να μην κλείνει τη συζήτηση για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών, ο δρόμος για τον Αλέξη Τσίπρα έδειχνε μόνο την έξοδο από ένα κόμμα που είχε κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

«Συνεπώς, δεν είχα δεύτερες σκέψεις εκείνο το βράδυ των εκλογικών αποτελεσμάτων της 21ης Μαΐου. Είχα αποφασίσει ότι φεύγω» γράφει ο κ. Τσίπρας ωστόσο δίνει τώρα με το βιβλίο του την απάντηση σε όσους του χρέωσαν ότι έφυγε και άφησε το κόμμα που ο ίδιος ίδρυσε να σπαράσσεται.

Μεταβατικό σχέδιο

Ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άρχισε να δουλεύει στο μυαλό του ένα σχέδιο για τη μετάβαση σε αυτό που στη δήλωση της παραίτησής του ονόμασε «νέο κύμα».

Όπως όμως θα γράψει «τελικά, το νέο κύμα αποδείχθηκε τσουνάμι».

Μέσα του ο Αλέξης Τσίπρας είχε πειστεί ότι το 20% του Μαΐου δεν μπορούσε να κρατηθεί ως ποσοστό και ότι θα έπεφτε και άλλο.

Το παιδί του όπως χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ το πονούσε και τα λόγια του στενού του συνεργάτη σήμερα Νίκου Μαραντζίδη ήταν καθοριστικά για την απόφασή του.

«Εσύ είσαι ήδη τελειωμένος. Είσαι σαν του Εβραίους κρατούμενους που τους πήγαιναν μεταγωγή στο Άουσβιτς. Και είσαι στο σταθμό πριν επιβιβαστείς στο τρένο. Έχεις δυο επιλογές. Ή να επιβιβαστείς, για να βρεθείς μετά από κάποιες μέρες στα κρεματόρια ή να επιχειρήσεις να το σκάσεις, που και πάλι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σε πυροβολήσουν».

Όπως αποκαλύπτει τώρα στο βιβλίο και σχέδιο είχε και δαχτυλίδι είχε σκοπό να δώσει αλλά και διάρκεια αρκετών μηνών μέχρι να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό καθώς ο ίδιος θα παρέμενε ενεργός εγγυητής μέχρι τις εκλογές για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου.

Το δαχτυλίδι

«Εγώ έτσι κι αλλιώς είχα αποφασίσει μέσα μου ότι, μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα αποχωρούσα από την ηγεσία. Αυτό ήταν δεδομένο» αποκαλύπτει ο κ. Τσίπρας για το πότε κλείδωσε μέσα του η απόφαση να εγκαταλείψει το «τσακισμένο καράβι» αλλά όπως συμπληρώνει «δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι αποχωρώ από την ηγεσία αδιαφορώντας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ».

Παραδέχεται ότι η απόφασή του στη συνέχεια να παραμερίσει και κυρίως να σιωπήσει είχε δημιουργήσει την εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι αδιαφόρησε.

«Η σκέψη μου αρχικά πήγε στην Έφη Αχτσιόγλου» αποκαλύπτει πλέον με όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου του ο κ. Τσίπρας.

Μελέτησε όλες τις λεπτομέρειες με τον νομικό και διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μιχάλη Καλογήρου και άρχισε να θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του με τον χρόνο να πιέζει μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών του 2023.

«Θα ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός για τον Μητσοτάκη» σκέφτηκε τότε ο κ. Τσίπρα καθώς στις επαναληπτικές εκλογές «θα είχε μπροστά του ένα νέο πρόσωπο. Μια σοβαρή νέα πολιτικό, με σημαντική απήχηση τότε στο εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και πέρα από αυτό».

Το σχέδιο του κ. Τσίπρα ήταν απλό. Να εμφανιστεί την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια ημέρα που θα συνεδρίαζε θα πρότεινε την κα Αχτσιόγλου για να αναλάβει την ηγεσία της. Ο κ. Τσίπρας θα παρέμενε πρόεδρος του κόμματος μέχρι να γίνει συνέδριο

Σκόπευα εξάλλου να σταθώ δίπλα της σε κάθε στιγμή της προεκλογικής καμπάνιας. Να τη στηρίξω και εντός του κόμματος με όλες μου τις δυνάμεις».

Μ. Καλογήρου: «Κι αν δεν δεχτεί;»

Α. Τσίπρας: «Να πιεστεί να δεχτεί. Γιατί να μη δεχτεί; Είναι κρίσιμες στιγμές για το κόμμα. Αλλά και για την ίδια είναι μια μεγάλη ευκαιρία» απάντησε ενοχλημένος από την ερώτηση ο πρώην πρωθυπουργός όπως γράφει.

«Η άρνηση»

Την κάλεσε στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου παρόντων των κυρίων Καλογήρου και Μαραντζίδη και μπήκε κατευθείαν στο θέμα.

«Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δύσκολιες που θα είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού».

Ο κ. Τσίπρας γράφει ότι αιφνιδιάστηκε από τη στάση της και επιχείρησε να τη μεταπείσει.

«Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της. Αν μεν πηγαίναμε καλά στις εκλογές και ανεβάζαμε έστω και μια μονάδα τα ποσοστά μας σε σχέση με τον Μάιο, θα ήμασταν όλοι κερδισμένοι. Αν πάλι δεν πηγαίναμε καλά, η ευθύνη θα βάραινε αποκλειστικά εμένα».

Η κα Αχτσιόγλου ζήτησε χρόνο για να το επεξεργαστεί και την επόμενη ημέρα του τηλεφώνησε και του εξέφρασε την οριστική της άρνηση στην πρόταση.

Ο κ. Τσίπρας γράφει δυο χρόνια μετά ότι «η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνης της, παίρνοντας αποστάσεις από εμένα, θα μπορούσε να πείσει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας μια φρέσκια υποψηφιότητα, χωρίς να δίνει την εντύπωση πως ήταν υπο την κηδεμονία μου. Αποδείχτηκε ότι υποτίμησε την κατάσταση και τη σημασία της δικής μου στήριξης».

Το δαχτυλίδι στον Χαρίτση

Μπορεί ο κ. Τσίπρας να είχε πάρει ήδη την απόφαση να παραιτηθεί ωστόσο ακόμη και μετά το αναμενόμενο όπως το χαρακτηρίζει αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου αποφάσισε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον εαυτό του για μια τόσο βαριά απόφαση.

Η απόφαση όμως, όπως γράφει, είχε ωριμάσει μέσα του.

«Ήθελα να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα να υπάρχει συνέχεια και ομαλή μετάβαση του κόμματος στην επόμενη μέρα. Δεν ήθελα να το αφήσω στο κενό, με σπασμένο κατάρτι, στη μέση του ωκεανού, δίχως καπετάνιο και με πλήρωμα στα πρόθυρα τoυ αλληλοσπαραγμού».

Έτσι κάλεσε στο Σούνιο τον Αλέξη Χαρίτση και στο μπαλκόνι του ανακοίνωσε χωρίς περιστροφές την απόφασή του να παραιτηθεί και του ζήτησε να είναι υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος.

«Του εξήγησα ότι θα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να κρατήσει το κόμμα ενωμένο».

Αφού του εκμυστηρεύτηκε όσα είχαν συμβεί με την Έφη του εξέφρασε την άποψή του ότι μόνο η δική του υποψηφιότητα μπορούσε να κρατήσει το κόμμα ενωμένο.

«Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμα περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε, τελικά, ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ενηλικιώθηκε

Αυτό που θεωρούσε παιδί του ο κ. Τσίπρας είχε πλέον ενηλικιωθεί και δεν ήταν πλέον στην αγκαλιά του όπως γράφει και έτσι το άφησε να φύγει και να βρει μόνο του το βηματισμό του.

Ακολούθησε το Ζάππειο και η δήλωση της παραίτησής του και η έγνοια του ήταν όπως γράφει αυτό να γίνει με καθαρότητα και χωρίς να εμπλακεί πλέον σε διαπραγματεύσεις ή σε πιέσεις να αναθεωρήσει.