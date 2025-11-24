Ο Τσίπρας καίει Πολάκη και Παππά – «Υπερίσχυσαν οι τάσεις» για τη μη διαγραφή του αψύ, ο καταδικασμένος 13-0 που «δεν διευκόλυνε» το κόμμα

Το πρόσωπο που έχει την τιμητική του στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, όχι μια, όχι δυο, αλλά τέσσερις φορές είναι ο Παύλος Πολάκης.

Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Τσίπρα αναμφίβολα γίνεται το πρόσωπο στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται τις περισσότερες φορές, όχι για τα θετικά ή για τα έργα και τις ημέρες του στο υπουργείο Υγείας, αλλά για τα «λάθη» στις πιο κρίσιμες στιγμές της πολιτικής διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι τρεις από τις τέσσερις φορές που «χτύπησε» ο βουλευτής που τον είχε δικαιολογήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν πολλές φορές επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στον αψύ χαρακτήρα του, ήταν σε προεκλογική περίοδο με τον πρώην πρωθυπουργό να αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι επίδρασαν πιο πολύ επιβαρυντικά και κόστισαν εκλογικά συνολικά στο κόμμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας όμως στο βιβλίο του αποκαλύπτει πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μπει ουσιαστικά σε μια τροχιά εσωτερικής παρακμής με τις οργανωμένες τάσεις να παραμερίζουν ακόμη και τις αντιπαλότητές τους προκειμένου να καταφέρουν να επιβάλλουν την εναντίωσή τους στις αποφάσεις του Προέδρου.

3+1 χτυπήματα από τον Πολάκη

Στο κεφάλαιο «Φουρτούντες στη στεριά» ο κ. Τσίπρας αναφέρεται σε ένα από τα λάθη στην τακτική της ανάδειξης των σκανδάλων της προηγούμενης διακυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όπως η υπόθεση Novartis.

«Με την κεκτημένη ταχύτητα της καταγγελίας, οδηγηθήκαμε σε λάθη που εξαφάνιζαν το δίκιο μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου λάθους ήταν η άδικη επίθεση του Πολάκη στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της ΝΔ Κυμπουρόπουλο, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτό αντιμετωπίστηκε από τη ΝΔ ως μάννα εξ ουρανού».

Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του κ. Πολάκη και έτσι ο κ. Τσίπρας παραδέχεται ότι δεν είχε άλλο δρόμο από το να στηρίξει τον υπουργό του μετατρέποντας την μομφή σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Προφανώς, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε ότι έτσι θα στρίμωχνε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι εμένα προσωπικά, με το δίλημμα: Να στηρίξουμε τον Πολάκη, παρά το ότι είχαμε κάνει γνωστό ότι δεν συμφωνούμε με την τοποθέτησή του ή να τον ωθήσουμε σε έξωση από την Κυβέρνηση;»

Πλήγμα στο «ηθικό πλεονέκτημα»

Η επόμενη φάση ήρθε στην καρδιά της πανδημίας και τον κ. Μητσοτάκη τότε να έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική του πάνω στο να πλήξει το «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς γράφει ο κ. Τσίπρας στην Ιθάκη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ σχεδίαζε να πάει σε εκλογές με δυο υποθέσεις ανοικτές, των τηλεοπτικών αδειών επιδιώκοντας την καταδίκη Παππά και του πρώην αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της Novartis.

«Μέσα στην ιδιόμορφη και δύσκολη αυτή περίοδο, εμφανίστηκε πάλι με το δικό του «μπαϊράκι» ο Πολάκης. Χωρίς καμία συνεννόηση, με αναρτήσεις και δηλώσεις του, υποβάθμισε την αξία των εμβολίων, αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και ασκούσε έντονη κριτική στον Σωτήρη Τσιόδρα, κατηγορώντας τους επιστήμονες ως καθοδηγούμενους από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες» γράφει ο κ. Τσίπρας για τη στάση του κ. Πολάκη την περίοδο της πανδημίας.

Τότε ήταν που ο κ. Τσίπρας φλέρταρε με την ιδέα της διαγραφής του κ. Πολάκη.

«Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω… Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο».

Υπερίσχυσαν οι τάσεις

Σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια ο Αλέξης Τσίπρας φτάνει στα χρόνια πριν την συντριπτική ήττα των εκλογών του 2023 που ουσιαστικά σήμανε και το κλείσιμο του ιστορικού του κύκλου στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν η εποχή της αμφισβήτησής του όπως γράφει ο κ. Τσίπρας.

«Μια αμφισβήτηση που δεν εκδηλωνόταν ανοιχτά, αλλά λειτουργούσε υπόγεια, έμμεσα, καλυμμένη πίσω από την προσχηματική κριτική στις αποφάσεις μου» γράφει ο κ. Τσίπρας φέρνοντας ως κορυφαίο παράδειγμα τον εκβιασμό του Παύλου Πολάκη να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά από φιλικό του πρόσωπο.

Ο Τσίπρας άφησε τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βγάλει και τον ίδιο τον κ. Πολάκη από το ψηφοδέλτιο, αλλά τότε, όπως γράφει, «υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας οδυρμός για το τι θα σήμαινε η απουσία του Πολάκη από τα ψηφοδέλτια: ότι θα προκαλούσε αποσυσπείρωση, ότι θα «καταστρεφόμασταν» χωρίς αυτόν στην Κρήτη, ότι θα άνοιγε νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης. Το οξύμωρο είναι ότι ο οδυρμός διαπερνούσε όλες τις τάσεις. Η επιθυμία τους ήταν να ορίζουν οι τάσεις και όχι ο Πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα τους υποψήφιους. Κι αυτή η επιθυμία αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις διαφορές τους».

Το τελευταίο κρούσμα με τον Παύλο Πολάκη ήταν λίγους μήνες πριν τις εκλογές όταν ο Σφακιανός βουλευτής έκανε την περίφημη ανάρτηση με τις «προγραφές» όπως χαρακτηρίστηκαν από την ΝΔ 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων.

«Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή… Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της ΝΔ να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα».

Τελικά ο Παύλος Πολάκης γλίτωσε… από την τραγωδία των Τεμπών που συνέβη μόλις την επόμενη ημέρα και με τις εκλογές να μετατίθενται από τις 9 Απριλίου όπως γράφει ο κ. Τσίπρας για το Μάιο ο κ. Πολάκης επικοινώνησε με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος τους ζήτησε να ανακαλέσει δημόσια, πράγμα που έκανε και με επιστολή στην Πολιτική Γραμματεία.

Το τελευταίο «λάθος» Πολάκη ήταν και εκείνο που είχε πλήξει ανεπανόρθωτα τον ΣΥΡΙΖΑ όπως παρατηρεί ο κ. Τσίπρας.

«Έπρεπε να τον παραιτήσω»

Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο πλήγμα που είχε υποστεί και το κόμμα και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας καθώς είχε προηγηθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα η καταδίκη του Νίκου Παππά για τις σχέσεις του με τον Καλογρίτσα και την περίφημη υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών κάτι που μόνο τυχαίο δεν το θεωρεί ο πρώην πρωθυπουργός λίγους μήνες πριν τις κάλπες του 2023.

«Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο, αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή, ενόψει εκλογών».

Στο κόμμα τότε διαμορφώθηκε όπως σημειώνει ο συγγραφέας ένα κλίμα κομματικού πατριωτισμού με τον κ. Τσίπρα να γράφει για υποδείξεις «καθάρισέ τον» που του έφταναν μέσω αρθρογραφίας από μεγάλα ΜΜΕ όπως σημειώνει.

«Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα» γράφει για τον άλλοτε στενό του συνεργάτη στα χρόνια της διακυβέρνησης δείχνοντας ότι έχει χάσει πλέον κάθε δεσμό μαζί του.