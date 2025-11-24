MAGA λογαριασμοί-«φάντασμα» στο X: Ρωσία, Νιγηρία και Ασία πίσω από τους «πατριώτες» του Ντόναλντ Τραμπ

Ένα νέο εργαλείο εντοπισμού τοποθεσίας στο X άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για δεκάδες λογαριασμούς του κινήματος MAGA, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «γνήσιοι Αμερικανοί πατριώτες», αλλά λειτουργούν από την άλλη άκρη του κόσμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τoυ Guardian, η λειτουργία «about this account», που ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ, επιτρέπει πλέον σε χρήστες να βλέπουν πού βρίσκεται ένας λογαριασμός, πότε δημιουργήθηκε και πόσες φορές έχει αλλάξει όνομα. Με το που βγήκε στον αέρα, άρχισαν να εντοπίζονται προφίλ με έντονη φιλοτραμπική δραστηριότητα τα οποία μόνο… αμερικανικά δεν ήταν.

Από την Ευρώπη μέχρι την Νιγηρία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο λογαριασμός MAGANationX —με σχεδόν 400.000 ακολούθους και σύνθημα «Patriot Voice for We The People»— φαίνεται να εδρεύει στην ανατολική Ευρώπη. Το IvankaNews, με περίπου ένα εκατομμύριο followers και συστηματικές αναρτήσεις υπέρ του πρoέδρου των ΗΠΑ και κατά της παράτυπης μετανάστευσης, εντοπίστηκε στη Νιγηρία.

Αντίστοιχα, μικρότεροι λογαριασμοί όπως το Dark Maga λειτουργούν από Ταϊλάνδη, το MAGA Scope από Νιγηρία, ενώ το MAGA Beacon εντοπίζεται στη νότια Ασία. Χρήστες σε Reddit και X ανέβασαν δεκάδες ακόμη περιστατικά, όπως μια γυναίκα που δήλωνε κάτοικος Τέξας αλλά εμφανιζόταν στη Ρωσία, πριν ο λογαριασμός της αλλάξει εκ νέου τοποθεσία.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο· η παρουσία bots και λογαριασμών παραπληροφόρησης στο Twitter αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, το οποίο —όπως σημειώνει ο Guardian— έχει επιδεινωθεί μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Μασκ το 2022. Ακόμη και το AI chatbot του X, το Grok, έχει εντοπιστεί να παράγει και να αναπαράγει ψευδείς ισχυρισμούς.