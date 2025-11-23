«Λουκέτο» έβαλε τελικά, το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Department of Government Efficiency-DOGE) του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οκτώ μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσιευμα το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή έβαλε τελος σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μεγάλη φανφάρα ως σύμβολο της δέσμευσης του Τραμπ να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης, αλλά η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, απέφερε ελάχιστα μετρήσιμα οφέλη.

«Δεν υπάρχει», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, Scott Kupor, στο Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του DOGE.

Δεν είναι πλέον «κεντρική οντότητα», πρόσθεσε ο Κουπόρ, στην πρώτη δημόσια δήλωση της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το τέλος του DOGE.

Η υπηρεσία, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο, έκανε δραματικές επιδρομές σε όλη την Ουάσιγκτον τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Τραμπ για να συρρικνώσει γρήγορα τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, να μειώσει τους προϋπολογισμούς τους ή να ανακατευθύνει το έργο τους στις προτεραιότητες του Τραμπ.

Το OPM, το γραφείο ανθρώπινου δυναμικού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έχει από τότε αναλάβει πολλές από τις λειτουργίες του DOGE, σύμφωνα με τον Kupor και έγγραφα που εξέτασε το Reuters.

Τουλάχιστον δύο εξέχοντες υπάλληλοι της DOGE ασχολούνται τώρα με το National Design Studio, ένα νέο όργανο που δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τον Αύγουστο.

Το όργανο αυτό διευθύνεται από τον Joe Gebbia, συνιδρυτή της Airbnb, και το διάταγμα του Τραμπ του ανέθεσε να ομορφύνει τις κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Ο Gebbia ήταν μέλος της ομάδας DOGE του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ενώ ο υπάλληλος της DOGE Edward Coristine, με το παρατσούκλι «Big Balls», ενθάρρυνε τους ακόλουθους του λογαριασμού του στο X να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν.

Η παρακμή του DOGE έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προσπάθεια που κατέβαλε η κυβέρνηση επί μήνες για να τραβήξει την προσοχή σε αυτό, με τον Τραμπ, τους συμβούλους του και τους υπουργούς του να δημοσιεύουν σχετικά με αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Musk, ο οποίος ηγήθηκε αρχικά του DOGE, προωθούσε τακτικά το έργο του στην πλατφόρμα X και σε κάποιο σημείο έβγαλε ένα αλυσοπρίονο για να διαφημίσει τις προσπάθειές του να μειώσει τις θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.