Όλα τα γκολ και τα highlights της 11ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του προγράμματος της 11ης αγωνιστικής της Super League. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των πέντε πρώτων αγώνων, ενώ ακόμη δύο είναι προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα (24/11).

Το Σάββατο, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής, Αστέρας και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

Στο Φάληρο και το «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο απέναντι στον Ατρόμητο, φτάνοντας στη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί και Ταρέμι (2).

<br />

<br />

<br />

Την Κυριακή, στο πρώτο ματς της ημέρας, ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στις Σέρρες, όπου επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού, συνεχίζοντας με νίκες στο πρωτάθλημα μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.

Στην Τούμπα, τρία γκολ έβαλε και ο ΠΑΟΚ που ξεπέρασε με το 3-0 το εμπόδιο της Κηφισιάς, έχοντας σαν πρωταγωνιστή τον Τάισον. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Δικέφαλος του Βορρά μείωσε και πάλι στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Στο τελευταίο ματς της Κυριακής, η ΑΕΚ νίκησε δύσκολα τον Άρη με 1-0 χάρη σε γκολ του Ζίνι, στην επιστροφή του Μανόλο Χιμένεθ στην OPAP Arena ως αντίπαλος.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 22/11

Αστέρας Aktor – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23/11

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός

20:00 ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (12η):

Σάββατο 29/11

17:30 ΟΦΗ – Βόλος

19:30 Άρης – ΑΕΛ Novibet

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30/11

17:00 Ατρόμητος – Αστέρας Aktor

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ