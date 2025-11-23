Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3: Παρέμειναν στην κορυφή οι Ρωμαίοι (vid)

Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Ρόμας από την έδρα της Κρεμονέζε, καθώς επικράτησε με 3-1 και έτσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, μετά από 12 αγωνιστικές.

Συγκεκριμένα έφτασε τους 27 βαθμούς και τις 9 νίκες, ενώ η Κρεμονέζε έμεινε στους 14 μετά την 4η ήττα της.

Οι «τζιαλορόσι» πήραν από νωρίς… κεφάλι στο ματς και o Σουλέ άνοιξε το σκορ ήδη από το 16ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, επί της ουσίας η Ρόμα «καθάρισε» το παιχνίδι με γκολ του Φέργκιουσον στο 64′ και τέρμα του Γουέσλι στο 69′.

Η Κρεμονέζε, πέτυχε το μοναδικό της τέρμα με τον Φολίνο στο 90+3′ για το τελικό 3-1.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου και ώρα 22:00, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Κρεμονέζε: Οντέρο, Μπαρμπιέρι, Μπασκιρότο, Μπιανκέτι (79’ Φολίνο), Μπονατσόλι (79’ Σανάμπρια), Μποντό, Μουσολίνι (57’ Πατσέλα), Παγέρο (57’ Βάσκεθ), Τεράτσιανο, Φάντεπιουτ (71’ Γκράσι), Βάρντι Ρόμα: Σβίλαρ, Μπαλντάντσι (61’ Φέργκιουσον), Τσελίκ, Κριστάντε, Κονέ, Μαντσίνι, Εντικά, Πελεγκρίνι (61’ Ελ Σααραουί), Γουέσλι (81’ Τσιμίκας), Ζιολκόβσκι (46’ Eλ Αϊναουί), Σουλέ (86′ Πιζίλι). Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Serie A Σάββατο 22/11 Κάλιαρι-Τζένοα 3-3 (33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Βιτίνια, 41′ Όστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν) Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54′, 60′ Πομπεγκά, 90’+4′ Μπερναρντέσκι) Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48′ Μαντράγκορα – 45’+6′ Κόστιτς) Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17′, 38′ Νέρες, 45′ Λανγκ – 52′ Σκαμάκα) Κυριακή (23/11) Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65′ Τζιοβάνι – 18′, 80′ Πελεγκρίνο) Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90+3′ Φολίνο – 17’ Σουλέ, 64’ Φέργκιουσον, 67’ Γουέσλι) Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45 Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:



Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 16:00

Τζένοα-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε