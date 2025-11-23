Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3: Παρέμειναν στην κορυφή οι Ρωμαίοι (vid)
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, Ρόμα εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή της Serie A ακόμη περισσότερο, μετά την εκτός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Κρεμονέζε.
Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Ρόμας από την έδρα της Κρεμονέζε, καθώς επικράτησε με 3-1 και έτσι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, μετά από 12 αγωνιστικές.
Συγκεκριμένα έφτασε τους 27 βαθμούς και τις 9 νίκες, ενώ η Κρεμονέζε έμεινε στους 14 μετά την 4η ήττα της.
Οι «τζιαλορόσι» πήραν από νωρίς… κεφάλι στο ματς και o Σουλέ άνοιξε το σκορ ήδη από το 16ο λεπτό της αναμέτρησης.
Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου και ώρα 22:00, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Κρεμονέζε: Οντέρο, Μπαρμπιέρι, Μπασκιρότο, Μπιανκέτι (79’ Φολίνο), Μπονατσόλι (79’ Σανάμπρια), Μποντό, Μουσολίνι (57’ Πατσέλα), Παγέρο (57’ Βάσκεθ), Τεράτσιανο, Φάντεπιουτ (71’ Γκράσι), Βάρντι
Ρόμα: Σβίλαρ, Μπαλντάντσι (61’ Φέργκιουσον), Τσελίκ, Κριστάντε, Κονέ, Μαντσίνι, Εντικά, Πελεγκρίνι (61’ Ελ Σααραουί), Γουέσλι (81’ Τσιμίκας), Ζιολκόβσκι (46’ Eλ Αϊναουί), Σουλέ (86′ Πιζίλι).
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Serie A
Σάββατο 22/11
Κάλιαρι-Τζένοα 3-3
(33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Βιτίνια, 41′ Όστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)
Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3
(54′, 60′ Πομπεγκά, 90’+4′ Μπερναρντέσκι)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1
(48′ Μαντράγκορα – 45’+6′ Κόστιτς)
Νάπολι-Αταλάντα 3-1
(17′, 38′ Νέρες, 45′ Λανγκ – 52′ Σκαμάκα)
Κυριακή (23/11)
Βερόνα-Πάρμα 1-2
(65′ Τζιοβάνι – 18′, 80′ Πελεγκρίνο)
Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3
(90+3′ Φολίνο – 17’ Σουλέ, 64’ Φέργκιουσον, 67’ Γουέσλι)
Λάτσιο-Λέτσε 19:00
Ίντερ-Μίλαν 21:45
Δευτέρα (24/11)
Τορίνο-Κόμο 19:30
Σασουόλο-Πίζα 21:45
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:
Παρασκευή 28/11
Κόμο-Σασουόλο 21:45
Σάββατο 29/11
Πάρμα-Ουντινέζε 16:00
Τζένοα-Βερόνα 16:00
Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00
Μίλαν-Λάτσιο 21:45
Κυριακή 30/11
Λέτσε-Τορίνο 13:30
Πίζα-Ίντερ 16:00
Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00
Ρόμα-Νάπολι 21:45
Δευτέρα 01/12
Μπολόνια-Κρεμονέζε
