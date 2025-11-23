Η ισπανική λίγκα ανεβαίνει, αλλά η Premier League απομακρύνεται

Η La Liga EA Sports ολοκλήρωσε τη σεζόν 2023/24 με έσοδα που άγγιξαν τα 3,764 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 229 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται για μια σταθερή οικονομική πρόοδο που επιβεβαιώθηκε στην παρουσίαση του ετήσιου report «Las Finanzas de las cinco grandes ligas», μέσα από το οποίο αποτυπώνεται το νέο οικονομικό τοπίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, παρά την ανοδική της πορεία, η απόσταση που τη χωρίζει από την Premier League μοιάζει πια χαώδης.

Η αγγλική λίγκα συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα σχεδόν παράλληλο σύμπαν, φτάνοντας φέτος τα 7,353 δισ. ευρώ και αναμένεται, το 2025/26, να ξεπεράσει τα 8,2 δισ., αφήνοντας τις υπόλοιπες διοργανώσεις να παλεύουν για τη δεύτερη θέση.

Σε αυτή τη δεύτερη θέση η LaLiga φαίνεται πως στοχεύει σοβαρά. Ήδη από το 2024/25 αναμένεται να ξεπεράσει τη Bundesliga, φτάνοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025/26 οι εκτιμήσεις μιλούν για έσοδα 4,2 δισ. ευρώ. Πίσω της η Serie A παραμένει σταθερή στα περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ η Ligue 1, εγκλωβισμένη στο αβέβαιο τοπίο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κινδυνεύει να υποχωρήσει δραματικά στα 1,7 δισ. ευρώ – μία υποχώρηση που αντιστρατεύεται πλήρως την πρόσφατη αγωνιστική ανάκαμψη ορισμένων γαλλικών συλλόγων.

Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα των «Big 5» έφτασε τα 20,369 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως οι 20 ισχυρότεροι σύλλογοι της ηπείρου απορροφούν το 55% των χρημάτων: 11,38 δισ. ευρώ μοιράζονται σε μια ελίτ που χρόνο με τον χρόνο γίνεται ακόμη πιο κλειστή. Μπροστάρης σε αυτή την κούρσα είναι και πάλι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρουσίασε αύξηση εσόδων 28,1% (234 εκατ. ευρώ), σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης και στο οικονομικό πεδίο. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στην έκτη θέση, χάνοντας 45,4 εκατ. ευρώ – μια ένδειξη ότι η κρίση των προηγούμενων ετών δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί πλήρως.

Σημαντική παράμετρος των εσόδων της LaLiga είναι η χρηματοδότηση από την UEFA. Η Ισπανία έλαβε 470,5 εκατομμύρια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, περισσότερα από κάθε άλλη χώρα, αφήνοντας πίσω τη Γερμανία (411,7 εκατ.) και την Αγγλία (387,6 εκατ.). Η Premier League δεν εξαρτάται σε τέτοιο βαθμό από την UEFA, καθώς τα έσοδα από τα εγχώρια τηλεοπτικά δικαιώματα ξεπερνούν τα 3,4 δισ. ευρώ, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές εισπράξεις σε ποσοστό μόλις 10% του οικονομικού της μοντέλου. Αντίθετα, στη LaLiga η συμμετοχή της UEFA φτάνει το 25,36% των εσόδων – στοιχείο που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι για τις ισπανικές ομάδες να μένουν βαθιά στις διοργανώσεις.

Το report αφιερώνει ξεχωριστή ενότητα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο στην Ισπανία παραμένει ακόμη σε τροχιά ζημιών. Η Liga F παρουσίασε μικρό αρνητικό αποτέλεσμα (-13.767 ευρώ), με τα συνολικά της έσοδα να ανεβαίνουν ωστόσο από 39.606 σε 49.346 ευρώ. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, η Μπαρτσελόνα κυριαρχεί οικονομικά και στο γυναικείο επίπεδο, με 1,377 εκατ. ευρώ από την UEFA, έναντι των 540 εκατ. της Ρεάλ, η οποία αποκλείστηκε νωρίς.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: οι οικονομικές ανισότητες μεγαλώνουν με ταχύτητα και διαμορφώνουν ήδη την αγωνιστική κατάταξη. Η Premier League συνεχίζει να κινείται σε τροχιά οικονομικής… υπερδύναμης, η LaLiga και η Bundesliga ερίζουν για τη θέση του «αντιπάλου», ενώ η Ligue 1 απειλείται με συρρίκνωση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ισπανία μοιάζει να βρίσκει ξανά σταθερό ρυθμό ανάπτυξης – αλλά το χάσμα με την κορυφή, όσο πάει, μεγαλώνει.