23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23 Νοεμβρίου 2025 | 12:26

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Το email phishing συγκαταλέγεται στους δύο πιο διαδεδομένους τρόπους επιθέσεων, ενώ στο 15% των περιστατικών παραβίασης ασφαλείας οι επιτιθέμενοι το αξιοποίησαν για να πετύχουν τους στόχους τους. Ενδεικτικό ότι η έκθεση «2024 Data Breach Investigations Report» της Verizon υπολογίζει στα 4,88 εκατομμύρια δολάρια τη μέση ζημία που προκαλεί κάθε περιστατικό email phishing σε επιχειρήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνία με emails (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) είναι βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και ακριβώς για αυτό αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των κυβερνοεγκληματιών, εξηγούν οι ειδικοί από την παγκόσμιας εταιρίας κυβερνοασφάλειας ESET.

Τα ανησυχητικά αυτά στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Όμως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) πλήττονται δυσανάλογα, καθώς οι περιορισμένοι πόροι και η έλλειψη τεχνογνωσίας τις αφήνουν πιο εκτεθειμένες σε επιθέσεις. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται συχνά αυτήν την αδυναμία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό όπως ransomware ή να υποκλέψουν διαπιστευτήρια.

«Δε χρειάζεται να πάθετε για να μάθετε. Η προληπτική προσέγγιση στην ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι όχι μόνο συνετή επιλογή, αλλά και αναγκαίο βήμα για τον περιορισμό της έκθεσης των επιχειρήσεων σε απειλές και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους», προειδοποιούν οι ειδικοί της ESET.

Phishing: Κατανοώντας το τοπίο των απειλών

Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τα email phishing, είναι να καταλάβουν πώς λειτουργούν αυτές οι απειλές. Οι ειδικοί της ESET εξηγούν:

Οι επιτιθέμενοι δημιουργούν φαινομενικά αξιόπιστα μηνύματα με σκοπό να εξαπατήσουν τους παραλήπτες και να τους οδηγήσουν στην αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών. Συχνά τα μηνύματα αυτά μιμούνται επίσημες ενημερώσεις από έμπιστες πηγές, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Εξαιτίας αυτής της τακτικής, η παραβίαση του επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Business Email Compromise – BEC) συγκαταλέγεται στις απειλές με τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Προσποιούμενοι στελέχη ή αξιόπιστους συνεργάτες, οι επιτιθέμενοι μπορούν να χειραγωγήσουν τους υπαλλήλους κάνοντάς τους να πραγματοποιήσουν μεταφορές χρημάτων ή να κοινοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες, προκαλώντας ζημίες ικανές να παραλύσουν ολόκληρους οργανισμούς.

Ένας ακόμη σημαντικός κίνδυνος είναι η κλοπή διαπιστευτηρίων. Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν ψεύτικες σελίδες σύνδεσης ή παραπλανητικές εντολές, με σκοπό να αποσπάσουν ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Με τα κλεμμένα διαπιστευτήρια αποκτούν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, κινούνται εσωτερικά και ενδέχεται να υποκλέψουν πολύτιμα δεδομένα ή να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Τέλος, το ransomware εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι επιτιθέμενοι ενσωματώνουν κακόβουλους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία σε μηνύματα, τα οποία, μετά από κάποια αλληλεπίδραση του χρήστη, ενεργοποιούν κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί κρίσιμα αρχεία. Στη συνέχεια απαιτείται πληρωμή λύτρων για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τις επιχειρήσεις, οδηγώντας σε απώλεια δεδομένων, διακοπή λειτουργίας και σοβαρές οικονομικές ζημίες.

Πώς να σταματήσετε τις απειλές

Δεδομένης της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των σημερινών απειλών, τα μέτρα αντίδρασης δεν επαρκούν πλέον. Μια στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των κινδύνων πριν αυτοί κλιμακωθούν. Η προληπτική αυτή προσέγγιση συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, σαφείς πολιτικές και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, με στόχο τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης άμυνας κατά των επιθέσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μερικά από τα βασικά βήματα και τεχνολογίες για την καταπολέμηση των απειλών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

1.   Προηγμένα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Τα προηγμένα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας αποτελούν βασικό στοιχείο μιας ισχυρής στρατηγικής ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναλύουν τα εισερχόμενα μηνύματα για να εντοπίζουν και να θέτουν σε καραντίνα ύποπτο περιεχόμενο. Τα σύγχρονα φίλτρα χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση μοτίβων και την ανίχνευση προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος, προσφέροντας μια αποτελεσματική πρώτη γραμμή άμυνας. Τεχνολογίες όπως το Domain-based Message Authentication (DMARC), το Sender Policy Framework (SPF) και το DomainKeys Identified Mail (DKIM) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη πλαστογράφησης και κατάχρησης εταιρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.   Εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Εξίσου σημαντικό είναι να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ενημέρωσης στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των κυβερνοεπιθέσεων. Τα τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης είναι απαραίτητα, καθώς εκπαιδεύουν το προσωπικό στον εντοπισμό προσπαθειών ηλεκτρονικού ψαρέματος, στην αναγνώριση ύποπτων συνδέσμων και στην αναφορά πιθανών απειλών. Οι προσομοιώσεις επιθέσεων παρέχουν πρακτική εμπειρία, ενισχύοντας την ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης.

3.   Έλεγχοι ασφάλειας

Οι τακτικοί έλεγχοι των συστημάτων ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο μιας προσέγγισης που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη. Οι περιοδικοί έλεγχοι αξιολογούν τα υπάρχοντα μέτρα, εντοπίζουν κενά ασφαλείας και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα εξελισσόμενα πρότυπα. Παράλληλα, προσφέρουν την ευκαιρία να βελτιωθούν οι άμυνες και να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες.

4.   Πολιτική κωδικών πρόσβασης και έλεγχος ταυτότητας

Οι ισχυρές πολιτικές κωδικών πρόσβασης και ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) προσθέτουν επιπλέον επίπεδα προστασίας. Η απαίτηση για σύνθετους κωδικούς που ανανεώνονται τακτικά μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης λογαριασμών. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, απαιτώντας μια δεύτερη μορφή επαλήθευσης, όπως κωδικό μίας χρήσης ή βιομετρική σάρωση, καθιστώντας την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και αν τα διαπιστευτήρια έχουν υποκλαπεί.

5.   Προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας

Οι προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, όπως η προστασία τελικών σημείων και οι λύσεις ελέγχου του δικτύου, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμυνα απέναντι σε εξελιγμένες απειλές. Τα εργαλεία ασφάλειας τελικών σημείων σταματούν τις απειλές σε επίπεδο συσκευής, ενώ τα εργαλεία παρακολούθησης δικτύου αναλύουν συνεχώς την κίνηση για να εντοπίσουν κακόβουλη δραστηριότητα.

Σε συνδυασμό, προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών κινδύνων.

Ωστόσο, τα παραδοσιακά εργαλεία συχνά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις απειλές zero-day, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο προηγμένες λύσεις. Οι επιθέσεις zero-day εκμεταλλεύονται άγνωστες ευπάθειες λογισμικού, αφήνοντας τους οργανισμούς χωρίς χρόνο να προετοιμάσουν άμυνες.

Συχνά παραδίδονται μέσω φαινομενικά νόμιμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακάμπτοντας τα συστήματα ανίχνευσης και ενσωματώνοντας κακόβουλα payloads ή ανακατευθύνοντας τους χρήστες σε παραβιασμένες ιστοσελίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν περίεργη συμπεριφορά και αναπτύσσουν γρήγορα αντίμετρα είναι ζωτικής σημασίας για την προληπτική άμυνα. Η επένδυση σε ισχυρές λύσεις ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται στο cloud με δυνατότητες προστασίας zero-day μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ανθεκτικότητα ενός οργανισμού.

6.   Ο ανθρώπινος παράγοντας

Η τεχνολογία, αν και απαραίτητη, δεν επαρκεί από μόνη της. Η ανθρώπινη συμπεριφορά παραμένει κρίσιμος παράγοντας στην ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δημιουργία μιας κουλτούρας ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των κινδύνων. Η ηγεσία της εταιρείας πρέπει να δίνει το παράδειγμα, επενδύοντας σε πόρους, θέτοντας ξεκάθαρες πολιτικές και επιδεικνύοντας δέσμευση σε πρακτικές πρόληψης. Παράλληλα, ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αναφέρουν ύποπτα μηνύματα χωρίς φόβο επίπληξης.

7.   Πρώτα η πρόληψη και η ασφάλεια των email

Οι απειλές που βασίζονται στο email εξελίσσονται διαρκώς. Και αυτό απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και προσαρμοστικότητα. Οι κυβερνοεγκληματίες αναπτύσσουν διαρκώς νέες τακτικές για να εκμεταλλευτούν κενά ασφαλείας. Για αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμένουν ενημερωμένες γύρω από τους αναδυόμενους κινδύνους και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο συνδυασμός προληπτικών πρακτικών και κουλτούρας ασφάλειας μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επιθέσεων μέσω email και να προστατεύσει το πιο κρίσιμο κανάλι επικοινωνίας μιας επιχείρησης.

Πηγή: ΟΤ

