Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

«Οι απειλές ενδέχεται να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο για τα αεροσκάφη σε όλα τα ύψη, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων πτήσης, άφιξης και αναχώρησης, και/ή για τα αεροδρόμια και τα αεροσκάφη στο έδαφος», αναφέρει η ΝΟΤΑΜ που καλύπτει σχεδόν όλη τη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα NOTAM σχετικά με «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, Μαϊκιέτια, λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας εντός ή γύρω από» τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μιλήσει με τον Νικολά Μαδούρο της Βενεζουέλας στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον» και θα του πει «κάτι πολύ συγκεκριμένο», καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πίεση στο Καράκας.

Μιλώντας στον Μπράιαν Κιλμέιντ του Fox News, ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επόμενη κίνησή του, αλλά ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του θα «εμπλακεί πολύ».

Τι αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Μαδούρο και Βενεζουέλα

Ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον Μαδούρο και ότι το Καράκας επιθυμούσε να ξεκινήσει διάλογο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να χαρακτηρίσει επίσημα την οργάνωση Cartel de los Soles (καρτέλ των Ήλιων, ανύπαρκτη οργάνωση), την οποία κατηγορεί ότι ηγείται ο Μαδούρο και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ως τρομοκρατική οργάνωση τη Δευτέρα.

«Ούτε ο Μαδούρο ούτε οι συνεργάτες του εκπροσωπούν τη νόμιμη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Το Cartel de los Soles, μαζί με άλλες οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, όπως η Τρεν ντε Αράγουα και το καρτέλ της Σιναλόα, είναι υπεύθυνες για τρομοκρατικές ενέργειες σε ολόκληρο το ημισφαίριο μας, καθώς και για τη διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα καλέσει σε διάλογο με τον Τραμπ. Την Τετάρτη δήλωσε ότι «βαρύ οπλισμό και πυραύλους» είχαν αναπτυχθεί σε ένα κρίσιμο σημείο της χώρας.

Ο Νικολάς Μαδούρο αναφέρει πως έχει «ολοκληρωμένο αμυντικό σχέδιο»

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος ενός «ολοκληρωμένου αμυντικού σχεδίου» και ενισχύει τον διάδρομο μεταξύ του Καράκας και της παράκτιας πολιτείας Λα Γκουάιρα, όπως αναφέρουν οι Latin Times.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας του, έδειξε την περιοχή σε χάρτη, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να υπερασπιστεί τον πληθυσμό από εξωτερικές απειλές «δρόμο προς δρόμο, κοινότητα προς κοινότητα, όπλο προς όπλο, οπλικό σύστημα προς οπλικό σύστημα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μαδούρο πρόσθεσε ότι «ένα οπλοστάσιο για τους άνδρες και τις γυναίκες της πολιτοφυλακής είναι ήδη έτοιμο». Ισχυρίστηκε ότι πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι εγγράφηκαν στην πολιτοφυλακή κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας τον Αύγουστο, μετά την έναρξη της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Βέβαια, ο Νικολάς Μαδούρο σε αντίθεση με τα ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία ψάχνει για «ασφαλές καταφύγιο στην Κολομβία», δεν δείχνει τόσο αγχωμένος όπως είναι εμφανές στο παρακάτω βίντεο στο πλαίσιο της Βενεζουελάνικης Ημέρας Φοιτητών, από όπου και η φωτογραφία.