Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς–Κιάτο στον Ασπρόπυργο
Σύμφωνα με την Hellenic Train, εφεδρικός συρμός έφτασε στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με 83 λεπτά καθυστέρηση
Τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 1323, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο, στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, επιτρέποντας στους περίπου 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η καθυστέρηση έφτασε τα 83 λεπτά.
Κατά τη διάρκεια της αναμονής, σύμφωνα με το ΑΠΕ, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.
Εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
