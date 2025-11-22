Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της διαδρομής Πειραιάς–Κιάτο στον Ασπρόπυργο

Τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 1323, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο, στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, επιτρέποντας στους περίπου 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η καθυστέρηση έφτασε τα 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, σύμφωνα με το ΑΠΕ, το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια του Προαστιακού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.