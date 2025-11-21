Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11): Δράση με Ολυμπιακό και Euroleague

Με μπάσκετ και Euroleague συνεχίζεται η αθλητική δράση την Παρασκευή (21/11). Από το μενού ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, όπως επίσης και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας για την κορυφαία μπασκετική ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Παράλληλα, αγώνες υπάρχουν και για διάφορα άλλα αθλήματα, όπως για τη Volley League ανδρών και γυναικών, το κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αλλά και το Βαλένθια – Λεβάντε για το ισπανικό.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (21/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship