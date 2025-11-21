Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11): Δράση με Ολυμπιακό και Euroleague
Δείτε αναλυτικά, το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
Με μπάσκετ και Euroleague συνεχίζεται η αθλητική δράση την Παρασκευή (21/11). Από το μενού ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, όπως επίσης και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας για την κορυφαία μπασκετική ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Παράλληλα, αγώνες υπάρχουν και για διάφορα άλλα αθλήματα, όπως για τη Volley League ανδρών και γυναικών, το κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αλλά και το Βαλένθια – Λεβάντε για το ισπανικό.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (21/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών
19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga
22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
- Οι νέοι κανονισμοί της UEFA φέρνουν σταθερότητα στα οικονομικά των συλλόγων
- Η Μπάγερν «κοιτάζει» Unterhaching: Στρατηγική εξαγορά για γυναικεία και αναπτυξιακή ομάδα
- Η απόφαση για τον Ματίας Λεσόρ και οι επιστροφές
- Νέοι «μνηστήρες» από την Premier League για τον Μανδά
- Τι δήλωσε ο Γιαμάλ για τους στόχους του: «Champions League, Μουντιάλ και Χρυσή Μπάλα» (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11): Δράση με Ολυμπιακό και Euroleague
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις