Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21 Νοεμβρίου 2025 | 12:45

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Όταν στις 28 Αυγούστου 2020 η είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, έμοιαζε σαν ένα κακό αστείο. Κι όμως, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών, αφήνοντας τον πλανήτη σοκαρισμένο.

Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι μιλούσαμε για έναν νέο άνθρωπο και ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι ελάχιστοι γνώριζαν πως ο ταλαντούχος ηθοποιός πάλευε με τον καρκίνο από το 2016.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή την αρρώστια του, ακόμα και από τα στούντιο του Χόλιγουντ αλλά και τους συμπρωταγωνιστές του.

Είχε επιλέξει να δώσει αυτή τη μάχη κάτω από ραντάρ, συνεχίζοντας να δουλεύει και να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο.

Σε αυτά τα πέντε χρόνια, πολλοί συνεργάτες του έχουν μιλήσει για το ταλέντο, την κινηματογραφική κληρονομιά, αλλά πάνω από όλα το ήθος του. Και το μεσημέρι της Πέμπτης, ήρθε η στιγμή να αποκτήσει το δικό του αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, συνεργάτες, φίλοι και οι οικογένειά του μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη, που είχε τόσα να προσφέρει στον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Η Βαϊόλα Ντέιβις είχε συνεργαστεί με τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν στα φιλμ Get On Up και Ma Rainey’s Black Bottom. (Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni)

«Ελπίζω όλοι οι άγγελοι στον παράδεισο να του τραγουδούν για να έχει μια όμορφη ανάπαυση» είπε η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία συνεργάστηκε με τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν στα φιλμ Get On Up και Ma Rainey’s Black Bottom. «Και τον ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσε, τα οποία με οδηγούν πάντα σε ένα ανώτερο νόημα στο έργο και τον σκοπό μου».

Ο σκηνοθέτης του Black Panther Ράιαν Κούγκλερ (Φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni)

Ο σκηνοθέτης του Black Panther Ράιαν Κούγκλερ τόνισε πως «συνεχίζει να βρίσκεται μέσα μας και άξιζε αυτό το αστέρι, για το φως που μας χάρισε».

Ωστόσο τα πιο συγκινητικά λόγια ήρθαν από το στόμα της συζύγου του Σιμόν. «Ήταν κάτι περισσότερο από καλλιτέχνης. Για μένα ήταν ένας πνευματικός δάσκαλος, στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι τον κράτησαν στην πίστη, πίστεψαν σε εκείνον και πάλεψαν για εκείνον».

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Όσα θα δούμε 20.11.25

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
«Κανόνες» 20.11.25

Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την καπνοβιομηχανία ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»
Euroleague 21.11.25

Πετρούσεφ: «Σέβομαι τον Μπαρτζώκα και τον Ολυμπιακό – Θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό»

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ μίλησε μετά την ήττα της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, με πολλές ενδιαφέρουσες ατάκες για Μπαρτζώκα, Ολυμπιακό και πιθανότητα επιστροφής στην Ελλαδα.

Σύνταξη
Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»
Το γεγονός 21.11.25

Η Αρχαία Ήλιδα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano – Cortina 2026»

Η Αρχαία Ήλιδα, η πόλη - κράτος που αποτέλεσε διοργανώτρια των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα, θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά την ιερή φλόγα, τιμώντας την ανεκτίμητη ολυμπιακή της κληρονομιά.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Φωτιά σε εξέλιξη εν μέσω ισχυρών ανέμων – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Συναγερμός 21.11.25

Φωτιά σε εξέλιξη στο Ηράκλειο εν μέσω ισχυρών ανέμων - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σε πλαγιά καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης - Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πέντε οχήματα με 17 πυροσβέστες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ

Σύνταξη
Ήπειρος: Σφοδρές βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα – Μήνυμα από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο - Μήνυμα από το 112 σε Ιωάννινα και Τζουμέρκα

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα από την κακοκαιρία γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες.

Σύνταξη
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» – Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές
Συνεχίζεται η δίκη 21.11.25

«Υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και predator» - Τι κατέθεσε δημοσιογράφος του in για τις υποκλοπές

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τη διαβόητη υπόθεση των υποκλοπών - Τι αποκαλύπτει η μακροχρόνια δημοσιογραφική του έρευνα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Αθλητισμός & Σπορ 21.11.25

Στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο
Βία ανηλίκων 21.11.25

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για τον ξυλοδαρμό 15χρονου μέσα σε σχολείο

Είκοσι πέντε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη δυτική Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των δύο ανηλίκων στο Μεσολόγγι αλλά και των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας τους

Σύνταξη
GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ – Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι
Έκτακτη σύσκεψη 21.11.25 Upd: 14:38

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας σπεύδουν για να απαντήσουν στο σχέδιο Τραμπ - Πίεση ΗΠΑ στον Ζελένσκι

Οι Financial Times γράφουν για πανικό στα ευρωπαϊκά κυβερνητικά επιτελεία λόγω του σχεδίου Τραμπ - Οι ΗΠΑ θέλουν το Κίεβο να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι τις 27/11, σύμφωνα με το Reuters

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης
Τα Νέα της Αγοράς 21.11.25

Ελίν: Ολοκληρωμένα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου για κάθε προφίλ κατανάλωσης

Ως διέξοδο στην πίεση που δημιουργεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελίν προσφέρει λύσεις που μας εξασφαλίζουν σταθερές τιμές, ευελιξία και προβλεψιμότητα.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα – Το βίντεο που προσκομίστηκε
«Καμία εμπλοκή» 21.11.25

Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια - Το βίντεο που προσκομίστηκε

Βίντεο προσκόμισε η υπεράσπιση προς τεκμηρίωση τα λεγομένων του ανιψιού του Φανούρη Καργάκη - «Σωστή απόφαση, καμία εμπλοκή του 23χρονου» στην έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
Τοπική διακυβέρνηση 21.11.25

Η ΚΕΔΕ επικοινωνεί τις θέσεις της ελληνικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη

Συμμετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στις διεθνείς διεργασίες για το Νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Κογκρέσου κ. Κωνσταντίνου Κουκά στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

