Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Όταν στις 28 Αυγούστου 2020 η είδηση άρχισε να κάνει τον γύρο του κόσμου, έμοιαζε σαν ένα κακό αστείο. Κι όμως, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών, αφήνοντας τον πλανήτη σοκαρισμένο.

Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι μιλούσαμε για έναν νέο άνθρωπο και ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι ελάχιστοι γνώριζαν πως ο ταλαντούχος ηθοποιός πάλευε με τον καρκίνο από το 2016.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή την αρρώστια του, ακόμα και από τα στούντιο του Χόλιγουντ αλλά και τους συμπρωταγωνιστές του.

Είχε επιλέξει να δώσει αυτή τη μάχη κάτω από ραντάρ, συνεχίζοντας να δουλεύει και να κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο.

Σε αυτά τα πέντε χρόνια, πολλοί συνεργάτες του έχουν μιλήσει για το ταλέντο, την κινηματογραφική κληρονομιά, αλλά πάνω από όλα το ήθος του. Και το μεσημέρι της Πέμπτης, ήρθε η στιγμή να αποκτήσει το δικό του αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, συνεργάτες, φίλοι και οι οικογένειά του μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη, που είχε τόσα να προσφέρει στον κόσμο της 7ης Τέχνης.

«Ελπίζω όλοι οι άγγελοι στον παράδεισο να του τραγουδούν για να έχει μια όμορφη ανάπαυση» είπε η Βαϊόλα Ντέιβις, η οποία συνεργάστηκε με τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν στα φιλμ Get On Up και Ma Rainey’s Black Bottom. «Και τον ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσε, τα οποία με οδηγούν πάντα σε ένα ανώτερο νόημα στο έργο και τον σκοπό μου».

Ο σκηνοθέτης του Black Panther Ράιαν Κούγκλερ τόνισε πως «συνεχίζει να βρίσκεται μέσα μας και άξιζε αυτό το αστέρι, για το φως που μας χάρισε».

Ωστόσο τα πιο συγκινητικά λόγια ήρθαν από το στόμα της συζύγου του Σιμόν. «Ήταν κάτι περισσότερο από καλλιτέχνης. Για μένα ήταν ένας πνευματικός δάσκαλος, στενά συνδεδεμένος με την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι τον κράτησαν στην πίστη, πίστεψαν σε εκείνον και πάλεψαν για εκείνον».