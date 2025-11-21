newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 21:49

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτογραφίες - video: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 08.00 στην πλατεία Ελευθερίας, τέσσερις εργαζόμενοι στον δήμο Αθηναίων ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας.

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης ξεκινάει να «φορτώνει» και οι εργαζόμενοι είναι σκεπτικοί ως προς το τι θα αντιμετωπίσουν σήμερα κατά την εργασία τους.

«Οταν δεν έχουμε μαζί μας τη Δημοτική Αστυνομία να συνδράμει στη διαχείριση της κυκλοφορίας όσην ώρα εμείς απομακρύνουμε οχήματα με τον γερανό, τότε, είναι πολύ πιθανό να δεχτούμε ύβρεις, συνεχή κορναρίσματα και παραινέσεις να τελειώνουμε γρήγορα. Η συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο γίνεται ολοένα και πιο επιθετική» λέει στο in η Χρυσούλα Ανέστη, καταγραφέας οχημάτων στην 4η δημοτική ενότητα της Αθήνας.

Παρότι τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα δεν «γεμίζουν» το μάτι των περαστικών, όπως τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, εντούτοις ο αριθμός τους δεν είναι αμελητέος.

Αυτές τις μέρες, οι υπηρεσίες του δήμου απομακρύνουν μόνο από την 1η και 2η δημοτική κοινότητα περίπου 400 δίκυκλα. Στόχος να αποσυρθούν 1.000 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα έως το τέλος της χρονιάς.

Η απομάκρυνσή τους έχει τριπλό σκοπό: την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης, τη μείωση των εστιών μόλυνσης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον δημόσιο χώρο.

Οι τρεις κατηγορίες ακινητοποιημένων δικύκλων

Ο Νίκος Σαμαράς, επίσης καταγραφέας εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εργάζεται στην 1η δημοτική ενότητα της Αθήνας, εξηγεί πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες: αυτά που έχουν κλαπεί και στη συνέχεια εγκαταλείπονται, αυτά με μηχανικές βλάβες και φθορές τα οποία εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους αδυνατώντας να τα επισκευάσουν και τέλος, αυτά που οι ιδιοκτήτες τους παρκάρουν αντικανονικά, κατά μήκος του δρόμου για να δεσμεύουν θέσεις parking ΙΧ.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα είναι αυτά που αδυνατούν να επισκευάσουν οι ιδιοκτήτες τους και ακολουθούν τα κλεμμένα. Για αυτή την τελευταία κατηγορία, ο δήμος τσεκάρει τις λίστες του για να δει αν υπάρχουν κάποια από όσα έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεργάζεται σε αυτό το θέμα με τον δήμο.

«Και που να δείτε πόσα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες στα συνέργεια και τα φαναρτζίδικα και μετά οι ιδιοκτήτες των συνεργείων μη έχοντας τι να τα κάνουν, τα παρκάρουν κι αυτοί με τη σειρά τους στον δρόμο» περιγράφει το παράλογο της υπόθεσης η κ. Ανέστη.

Η (μακρά) διαδικασία της απομάκρυνσης δικύκλων

Η διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων – βάσει του ΠΔ116/2004, το οποίο ορίζει το πλαίσιο για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και καθορίζει τις διαδικασίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων Ι.Χ. και δικύκλων-, αλλά και άλλων πολλών σχετικών ΚΥΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Εντοπισμός & καταγγελίες πολιτών.

2. Σήμανση με αυτοκόλλητο – προειδοποίηση.

3. Διασταύρωση στοιχείων ιδιοκτήτη με Υπουργείο Μεταφορών.

4. Συστημένη ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη.

5. Αναμονή (περίπου 20 μέρες από τη σήμανση).

6. Απομάκρυνση με γερανό & παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα ΟΤΚΖ για απορρύπανση και ανακύκλωση.

Αν τα δίκυκλα παραμένουν ακινητοποιημένα χαρακτηρίζονται «αζήτητα», περνούν στο Δημόσιο και ακολουθείται διαδικασία εκποίησης –με έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Το τελευταίο διάστημα, ο δήμος έδωσε για πλειστηριασμό 1.800 παλιά δίκυκλα που είχε συγκεντρωμένα στην αποθήκη.

Πάντως, οι πολίτες που είναι γνώστες των όσων προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ξέρουν πως αν μετακινήσουν έστω και μερικά εκατοστά ένα όχημα, τότε αυτό δεν θεωρείται πια εγκαταλελειμμένο και η παρακολούθηση του από τους καταγραφείς ξεκινά…. από την αρχή.

Ραγδαία αύξηση των απομακρύνσεων εγκαταλελειμμένων δικύκλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου της Αθήνας, από το 2023 μέχρι σήμερα, οι άρσεις εγκαταλελειμμένων ΙΧ και δικύκλων έχουν αυξηθεί σημαντικά – πάνω από 20% σε ετήσια βάση.

Κάθε χρόνο απομακρύνονται από δρόμους και πεζοδρόμια τουλάχιστον 900 οχήματα- από 754 το 2023 και 936 το 2024. Φέτος, μέχρι τον Νοέμβριο έχουν απομακρυνθεί 908 οχήματα.

Στα δίκυκλα η αύξηση των απομακρύνσεων είναι ακόμη μεγαλύτερη – σχεδόν 50% περισσότερες από το 2023 μέχρι σήμερα.

To 2023 ήταν 120. Το 2024, 161. Το 2025, μέχρι τον Νοέμβριο, 216.

Το τελευταίο διάστημα οι καταγραφείς του δήμου συγκέντρωσαν τα παρακάτω στοιχεία:

1η Δημοτική Κοινότητα – σύνολο 141 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα:

Κέντρο: 12

Αγ. Παύλος: 26

Πλάκα: 3

Κουκάκι: 36

Εξάρχεια: 51

Κολωνάκι: 9

Περιφερειακός Λυκαβηττού: 4

2η Δημοτική Κοινότητα – σύνολο 241 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα:

Παγκράτι: 90

Γούβα: 63

Ν. Κόσμος: 33

Δουργούτι: 55

«Μια πολύ δύσκολη εργασία»

Πίσω, στις αντικοινωνικές συμπεριφορές που εισπράττουν οι εργαζόμενοι του δήμου κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ο κ. Γιάννης, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τον οδηγό στο γερανοφόρο όχημα που απομακρύνει τα δίκυκλα, περιγράφει πως: «Πριν από τρία χρόνια πήγαμε να σηκώσουμε ένα παρατημένο τρίκυκλο και ο ιδιοκτήτης μας φωτογράφιζε και στο τέλος μας έδειξε μαχαίρι».

«Αρκετοί πολίτες και ειδικά αυτοί που χρησιμοποιούν τα δίκυκλα για να δεσμεύουν θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα, θεωρούν πως οι δρόμοι της πόλης είναι χωράφια που τους ανήκουν. Αντικρίζουμε καθημερινά μια πολύ προβληματική κουλτούρα στο θέμα του δημόσιου χώρου» σχολιάζει ο κ. Σαμαράς.

Δεν είναι όμως μόνο η στοχοποίηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι και άλλα που κάνουν αυτή την εργασία πολύ δύσκολη όπως την χαρακτηρίζει ο κ. Γιάννης.

Οπως εξηγεί: «Το πιο ψυχοφθόρο είναι να οδηγείς το γερανοφόρο στους δρόμους της πόλης».

Το πρωινό της Παρασκευής που παρακολουθήσαμε το συνεργείο του δήμου εν ώρα εργασίας, έπρεπε να γίνει άρση ενός σκούτερ στην οδό Μιαούλη στου Ψυρρή.

Το γερανοφόρο προσπάθησε να μπει με την όπισθεν για λίγα μέτρα μέχρι να φορτωθεί το δίκυκλο, αλλά ο οδηγός αντιλήφθηκε πως δεν χωρούσε από ένα σημείο και έπειτα, ενώ και οδηγοί ΙΧ που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησαν τα επίμονα κορναρίσματα.

Ο οδηγός του γερανοφόρου έκανε έναν κύκλο το τετράγωνο και εισήλθε, μετά κόπων και βασάνων, μέσα από στενά δρομάκια από την είσοδο της Μιαούλη.

«Μια φορά το όχημα κόλλησε σε μια στενή ανηφόρα του Λυκαβηττού. Κατεβήκαμε κάτω και απομακρύναμε μερικά πλαστικά κολωνάκια για να ξεφρακάρουμε» θυμάται ο κ. Γιάννης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Ελλάδα 21.11.25

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καναδάς: Αρκούδα Γκρίζλι επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων – Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Τρόμος 21.11.25

Αρκούδα Γκρίζλι στον Καναδά επιτέθηκε εναντίον μαθητών και δασκάλων - Δύο άτομα σε κρίσιμη κατάσταση

Μια αρκούδα γκρίζλι επιτέθηκε σε μια σχολική τάξη μαθητών δημοτικού που είχε βγει για πεζοπορία. Η αρκούδα άφησε πίσω της έντεκα τραυματίες με δύο άτομα να χαροπαλεύουν

Σύνταξη
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
Μεγάλη Βρετανία 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 21.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21.11.25

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κομισιόν 21.11.25

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο