Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 08.00 στην πλατεία Ελευθερίας, τέσσερις εργαζόμενοι στον δήμο Αθηναίων ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας.

Η κίνηση στους δρόμους της πόλης ξεκινάει να «φορτώνει» και οι εργαζόμενοι είναι σκεπτικοί ως προς το τι θα αντιμετωπίσουν σήμερα κατά την εργασία τους.

«Οταν δεν έχουμε μαζί μας τη Δημοτική Αστυνομία να συνδράμει στη διαχείριση της κυκλοφορίας όσην ώρα εμείς απομακρύνουμε οχήματα με τον γερανό, τότε, είναι πολύ πιθανό να δεχτούμε ύβρεις, συνεχή κορναρίσματα και παραινέσεις να τελειώνουμε γρήγορα. Η συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο γίνεται ολοένα και πιο επιθετική» λέει στο in η Χρυσούλα Ανέστη, καταγραφέας οχημάτων στην 4η δημοτική ενότητα της Αθήνας.

Παρότι τα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα δεν «γεμίζουν» το μάτι των περαστικών, όπως τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, εντούτοις ο αριθμός τους δεν είναι αμελητέος.

<br />

Αυτές τις μέρες, οι υπηρεσίες του δήμου απομακρύνουν μόνο από την 1η και 2η δημοτική κοινότητα περίπου 400 δίκυκλα. Στόχος να αποσυρθούν 1.000 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα έως το τέλος της χρονιάς.

Η απομάκρυνσή τους έχει τριπλό σκοπό: την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης, τη μείωση των εστιών μόλυνσης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον δημόσιο χώρο.

Οι τρεις κατηγορίες ακινητοποιημένων δικύκλων

Ο Νίκος Σαμαράς, επίσης καταγραφέας εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εργάζεται στην 1η δημοτική ενότητα της Αθήνας, εξηγεί πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες: αυτά που έχουν κλαπεί και στη συνέχεια εγκαταλείπονται, αυτά με μηχανικές βλάβες και φθορές τα οποία εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους αδυνατώντας να τα επισκευάσουν και τέλος, αυτά που οι ιδιοκτήτες τους παρκάρουν αντικανονικά, κατά μήκος του δρόμου για να δεσμεύουν θέσεις parking ΙΧ.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα δίκυκλα είναι αυτά που αδυνατούν να επισκευάσουν οι ιδιοκτήτες τους και ακολουθούν τα κλεμμένα. Για αυτή την τελευταία κατηγορία, ο δήμος τσεκάρει τις λίστες του για να δει αν υπάρχουν κάποια από όσα έχουν δηλωθεί ως κλεμμένα στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία συνεργάζεται σε αυτό το θέμα με τον δήμο.

«Και που να δείτε πόσα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες στα συνέργεια και τα φαναρτζίδικα και μετά οι ιδιοκτήτες των συνεργείων μη έχοντας τι να τα κάνουν, τα παρκάρουν κι αυτοί με τη σειρά τους στον δρόμο» περιγράφει το παράλογο της υπόθεσης η κ. Ανέστη.

Η (μακρά) διαδικασία της απομάκρυνσης δικύκλων

Η διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων δικύκλων – βάσει του ΠΔ116/2004, το οποίο ορίζει το πλαίσιο για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και καθορίζει τις διαδικασίες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων Ι.Χ. και δικύκλων-, αλλά και άλλων πολλών σχετικών ΚΥΑ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Εντοπισμός & καταγγελίες πολιτών.

2. Σήμανση με αυτοκόλλητο – προειδοποίηση.

3. Διασταύρωση στοιχείων ιδιοκτήτη με Υπουργείο Μεταφορών.

4. Συστημένη ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη.

5. Αναμονή (περίπου 20 μέρες από τη σήμανση).

6. Απομάκρυνση με γερανό & παράδοση σε αδειοδοτημένο φορέα ΟΤΚΖ για απορρύπανση και ανακύκλωση.

Αν τα δίκυκλα παραμένουν ακινητοποιημένα χαρακτηρίζονται «αζήτητα», περνούν στο Δημόσιο και ακολουθείται διαδικασία εκποίησης –με έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Το τελευταίο διάστημα, ο δήμος έδωσε για πλειστηριασμό 1.800 παλιά δίκυκλα που είχε συγκεντρωμένα στην αποθήκη.

Πάντως, οι πολίτες που είναι γνώστες των όσων προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, ξέρουν πως αν μετακινήσουν έστω και μερικά εκατοστά ένα όχημα, τότε αυτό δεν θεωρείται πια εγκαταλελειμμένο και η παρακολούθηση του από τους καταγραφείς ξεκινά…. από την αρχή.

Ραγδαία αύξηση των απομακρύνσεων εγκαταλελειμμένων δικύκλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου της Αθήνας, από το 2023 μέχρι σήμερα, οι άρσεις εγκαταλελειμμένων ΙΧ και δικύκλων έχουν αυξηθεί σημαντικά – πάνω από 20% σε ετήσια βάση.

Κάθε χρόνο απομακρύνονται από δρόμους και πεζοδρόμια τουλάχιστον 900 οχήματα- από 754 το 2023 και 936 το 2024. Φέτος, μέχρι τον Νοέμβριο έχουν απομακρυνθεί 908 οχήματα.

Στα δίκυκλα η αύξηση των απομακρύνσεων είναι ακόμη μεγαλύτερη – σχεδόν 50% περισσότερες από το 2023 μέχρι σήμερα.

To 2023 ήταν 120. Το 2024, 161. Το 2025, μέχρι τον Νοέμβριο, 216.

Το τελευταίο διάστημα οι καταγραφείς του δήμου συγκέντρωσαν τα παρακάτω στοιχεία:

1η Δημοτική Κοινότητα – σύνολο 141 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα:

Κέντρο: 12

Αγ. Παύλος: 26

Πλάκα: 3

Κουκάκι: 36

Εξάρχεια: 51

Κολωνάκι: 9

Περιφερειακός Λυκαβηττού: 4

2η Δημοτική Κοινότητα – σύνολο 241 εγκαταλελειμμένα δίκυκλα:

Παγκράτι: 90

Γούβα: 63

Ν. Κόσμος: 33

Δουργούτι: 55

«Μια πολύ δύσκολη εργασία»

Πίσω, στις αντικοινωνικές συμπεριφορές που εισπράττουν οι εργαζόμενοι του δήμου κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, ο κ. Γιάννης, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τον οδηγό στο γερανοφόρο όχημα που απομακρύνει τα δίκυκλα, περιγράφει πως: «Πριν από τρία χρόνια πήγαμε να σηκώσουμε ένα παρατημένο τρίκυκλο και ο ιδιοκτήτης μας φωτογράφιζε και στο τέλος μας έδειξε μαχαίρι».

«Αρκετοί πολίτες και ειδικά αυτοί που χρησιμοποιούν τα δίκυκλα για να δεσμεύουν θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα, θεωρούν πως οι δρόμοι της πόλης είναι χωράφια που τους ανήκουν. Αντικρίζουμε καθημερινά μια πολύ προβληματική κουλτούρα στο θέμα του δημόσιου χώρου» σχολιάζει ο κ. Σαμαράς.

Δεν είναι όμως μόνο η στοχοποίηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι και άλλα που κάνουν αυτή την εργασία πολύ δύσκολη όπως την χαρακτηρίζει ο κ. Γιάννης.

Οπως εξηγεί: «Το πιο ψυχοφθόρο είναι να οδηγείς το γερανοφόρο στους δρόμους της πόλης».

Το πρωινό της Παρασκευής που παρακολουθήσαμε το συνεργείο του δήμου εν ώρα εργασίας, έπρεπε να γίνει άρση ενός σκούτερ στην οδό Μιαούλη στου Ψυρρή.

Το γερανοφόρο προσπάθησε να μπει με την όπισθεν για λίγα μέτρα μέχρι να φορτωθεί το δίκυκλο, αλλά ο οδηγός αντιλήφθηκε πως δεν χωρούσε από ένα σημείο και έπειτα, ενώ και οδηγοί ΙΧ που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησαν τα επίμονα κορναρίσματα.

Ο οδηγός του γερανοφόρου έκανε έναν κύκλο το τετράγωνο και εισήλθε, μετά κόπων και βασάνων, μέσα από στενά δρομάκια από την είσοδο της Μιαούλη.

«Μια φορά το όχημα κόλλησε σε μια στενή ανηφόρα του Λυκαβηττού. Κατεβήκαμε κάτω και απομακρύναμε μερικά πλαστικά κολωνάκια για να ξεφρακάρουμε» θυμάται ο κ. Γιάννης.