BHMAGAZINO: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Μουσείο Ολυμπιακού στο εξώφυλλο

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί ένα άκρως εντυπωσιακό ρεπορτάζ για το Μουσείο Ολυμπιακού.

Ένα ρεπορτάζ που έγινε μέσα σε ένα υπέροχο, υπερσύγχρονο, υψηλής αισθητικής χώρο, με εκπληκτικές φωτογραφίες. Η Ιστορία του Θρύλου σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα. Με τίτλο «Ιστορία του Θρύλου». Πάθος, συγκίνηση. Το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για το λίκνο της Ερυθρόλευκης Δόξας και Υπεροχής, έγινε πραγματικότητα. Εμείς περιηγηθήκαμε στο υπερσύγχρονο, τεχνολογικά άρτιο και αισθητικά ολοκληρωμένο «σπίτι» του Θρύλου και νοιώσαμε μέρος της δαφνοστεφανωμένης διαδρομής ενός αιώνα…

Το BHMAGAZINO αυτής της Κυριακής, φιλοξενεί επίσης μια αποκλειστική συνέντευξη της παγκοσμίου φήμης υψιφώνου Αλεξάντρας Κιούρζακ, με αφορμή τις επικείμενες εμφανίσεις της στην Εθνική Λυρική Σκηνή με την «Τόσκα» του Πουτσίνι, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσαμ, ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα και φως, κάπου πολύ μακριά και πολλά, πολλά άλλα ρεπορτάζ.

Το BHMAGAZINO είναι και αυτή την εβδομάδα απλά σαγηνευτικό. Τυλιγμένο σε ένα υπέροχο, κατακόκκινο φως…