Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»

«Πείτε μου για τον εαυτό σας»: είναι μια από τις πιο συνηθισμένες — και παραπλανητικά δύσκολες — ερωτήσεις που γίνονται στις συνεντεύξεις εργασίας.

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων βασίζονται σε αυτήν για να πάρουν μια γεύση του ποιος είναι ο υποψήφιος πέρα από το βιογραφικό του.

Για πολλούς γίνεται μια πρόσκληση να απαγγείλουν απλώς το ιστορικό της εργασίας τους.

Ωστόσο, οι πιο αποτελεσματικές απαντήσεις προσφέρουν κάτι πολύ πιο σημαντικό: μια εικόνα της προσωπικότητας, της κινητοποίησης και του δυναμικού τους.

Η κατάκτηση της κορυφής

Σύμφωνα με το CNBC, ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα προέρχεται από μια συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Gary Burnison, Διευθύνων Σύμβουλος της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων και εξεύρεσης στελεχών Korn Ferry.

Μετά από χιλιάδες συνεντεύξεις σε διάστημα δύο δεκαετιών, η απάντηση μιας υποψήφιας ξεχώρισε από τις υπόλοιπες:

«Έχω αναρριχηθεί στα ψηλότερα βουνά κάθε ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ».

Αν και η κατάκτηση των ψηλότερων κορυφών του κόσμου είναι αναμφισβήτητα ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα, αυτό από μόνο του δεν ήταν αυτό που έκανε την απάντηση εξαιρετική.

Ήταν αυτό που αποκάλυψε το επίτευγμα για τον χαρακτήρα της υποψήφιας — την περιέργειά της, την πειθαρχία, το θάρρος και τη νοοτροπία της που είναι προσανατολισμένη στους στόχους.

Όταν ο Burnison τη ρώτησε τι σκέφτηκε όταν έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ, απάντησε με χιούμορ και ταπεινότητα:

«Πώς στο καλό θα κατέβω;»

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, έδειξε αυθεντικότητα, αυτογνωσία και την ικανότητα να συνδέεται με τους άλλους — ιδιότητες που είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον, υποστηρίζει ο CEO.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι οι πιο ισχυρές απαντήσεις σε συνεντεύξεις αναδεικνύουν το ποιος είναι ένας άνθρωπος, όχι μόνο τι έχει κάνει.

Οι υποψήφιοι για εργασία δεν χρειάζονται δραματικά επιτεύγματα για να ξεχωρίσουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να μοιραστούν κάτι προσωπικό, ουσιαστικό και αυθεντικό.

Οι ακόλουθες στρατηγικές βοηθούν τους υποψηφίους να δημιουργήσουν μια αξιομνημόνευτη απάντηση.

1. Ρισκάρετε να μιλήσετε για εσάς

Οι περισσότεροι υποψήφιοι βιάζονται να παρουσιάσουν τα επαγγελματικά τους επιτεύγματα.

Ωστόσο, ο συνεντευξιαστής έχει ήδη εξετάσει το βιογραφικό και θα ρωτήσει για την εμπειρία αργότερα.

Αυτή η αρχική ερώτηση είναι μια ευκαιρία να αποκαλύψετε κάτι σημαντικό για τη ζωή σας εκτός εργασίας — μια σύντομη ιστορία ή λεπτομέρεια που αντικατοπτρίζει τις αξίες, τα ενδιαφέροντα ή την οπτική σας.

Μοιραζόμενοι μια προσωπική άποψη, διευκολύνετε τους υπεύθυνους συνεντεύξεων να δουν τον άνθρωπο πίσω από τα προσόντα.

Είτε πρόκειται για ταξίδια, χόμπι ή μια καθοριστική στιγμή της ζωής σας, το κλειδί είναι να επιλέξετε κάτι που λέει περισσότερα για τον χαρακτήρα σας παρά για τη χρονολογία.

2. Μην είστε βαρετοί

Όλοι έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία ή δεξιότητα που μπορεί να κάνει μια παρουσίαση αξέχαστη.

Οι υποψήφιοι έχουν μοιραστεί τα πάντα, από τη γλυπτική στον πάγο μέχρι την τέχνη της προετοιμασίας σούσι, από τη συγγραφή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος μέχρι την ολοκλήρωση ενός πρώτου τριάθλου.

Το θέμα δεν χρειάζεται να είναι εξαιρετικό, αλλά πρέπει να αντικατοπτρίζει μια μοναδική πτυχή της ταυτότητας του υποψηφίου.

Ακόμα καλύτερα είναι όταν η προσωπική λεπτομέρεια συνδέεται με ιδιότητες που είναι πολύτιμες στον χώρο εργασίας: επιμονή, δημιουργικότητα, ομαδική εργασία ή περιέργεια.

3. Δείξτε το πάθος σας

Πίσω από την ερώτηση «Πείτε μου για τον εαυτό σας» κρύβεται μια βαθύτερη ερώτηση: Τι σας παρακινεί;

Οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων θέλουν να καταλάβουν τι παρακινεί ένα άτομο και τι του δίνει ενέργεια.

Δραστηριότητες όπως η εθελοντική εργασία, οι αθλητικές προκλήσεις ή οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις μπορούν να αναδείξουν το αίσθημα του σκοπού.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το μέγεθος της επιτυχίας, αλλά η δέσμευση για ανάπτυξη.

Οι υποψήφιοι που επιδεικνύουν πάθος — ειδικά για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους — συχνά μεταφέρουν την ίδια δυναμική και στους επαγγελματικούς τους ρόλους.

4. Να είστε αυθεντικοί

Πάνω απ’ όλα, η αυθεντικότητα είναι απαραίτητη. Μια συνέντευξη δεν είναι παράσταση, και οι προβαρισμένες ή υπερβολικές ιστορίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες.

Οι ειλικρινείς απαντήσεις χτίζουν εμπιστοσύνη, ενώ οι ψεύτικες την καταστρέφουν.

Το να παραμένετε χαλαροί, ειλικρινείς και πιστοί στις εμπειρίες σας επιτρέπει στον συνεντευξιαστή να συνδεθεί με τον υποψήφιο ως πραγματικό πρόσωπο. Η αυθεντικότητα όχι μόνο ενισχύει την πρώτη εντύπωση, αλλά και θέτει τις βάσεις για μια διαφανή και αυτοπεποίθηση επαγγελματική σχέση.