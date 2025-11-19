Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις

Σφοδρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με αφορμή την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να καταγγέλλει «φασιστική συμπεριφορά» τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, Μακάριου Λαζαρίδη, σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους της πράσινης παράταξης.

Εν συνεχεία ο κ. Λαζαρίδης προανήγγειλε… μήνυση στη διευθύντρια του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τα όσα ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη στην καταγγελία της, ενώ ακολούθησε πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα, επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς δεν γνωρίζει που βρίσκεται ούτε ποιος είναι ο ρόλος της Εξεταστικής Επιτροπής . Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης», σημείωνε αρχικώς το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην καταγγελία του.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε πως θα στραφεί νομικά κατά της διευθύντριας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Στεφανίας Μουρελάτου. «Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ κυρία Μουρελάτου, υπό την καθοδήγηση της οποίας εκδίδει ανακοινώσεις το γραφείου Τύπου, θα κληθεί σύντομα στην Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδείξει τα όσα υποστηρίζει σήμερα σε βάρος μου. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και ολισθαίνει σε δρόμους επικίνδυνους», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Παράλληλα, για την εξεταστική επιτροπή και τον κ. Τζεδάκη πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως «σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων προκάλεσε η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στην εξεταστική επιτροπή». Προσέθεταν, ακόμη, ότι ««ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών -μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων».

ΠΑΣΟΚ: Όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με απειλές να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική και να φιμώσει τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Είναι ο καθρέφτης της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Συνέχισε λέγοντας πως «η σιωπή της κυβέρνησης και η κάλυψη που παρέχει στην αήθη συμπεριφορά του εισηγητή της, ο οποίος κινήθηκε απειλητικά σε βάρος μάρτυρα μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι αποκαλυπτική».

Τέλος, επισήμανε πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχουν ατόφια την ευθύνη. Όσο δεν αποδοκιμάζουν τους κουτσαβακισμούς του κ. Λαζαρίδη, είναι έκθετοι».

ΝΔ: Η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής

«Με έκπληξη γινόμαστε μάρτυρες του υποκριτικού παραληρήματος του ΠΑΣΟΚ και των ανοίκειων χαρακτηρισμών που απευθύνει σε βάρος του εισηγητή μας στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.Η άθλια μεθοδολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδεύεται και από απίστευτα ψέματα, με κορυφαίο όλων ότι ο εισηγητής μας επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη. Κάτι, άλλωστε, που διέψευσε και ο ίδιος», ανέφερε η ΝΔ σε απάντησή της προς το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Συμπλήρωσε ότι «όλα αυτά, λίγο μετά την κυνική και προκλητική στάση του μάρτυρα, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε. Οι πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του εισηγητή μας, τον στοχοποιούν χωρίς αποδείξεις και προφανώς θέλουν να αποπροσανατολίσουν από την υπόθεση».

Ακόμη, υπογράμμισε πως «η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος. Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της».

Νέα απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη: Μισή μέρα για να καλύψουν τον Λαζαρίδη

Τέλος, σε νέα απάντηση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η Χαριλάου Τρικούπη επισήμανε πως «το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στη βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Χρειάστηκε μισή ημέρα για να καλύψει η Νέα Δημοκρατία την ανεκδιήγητη συμπεριφορά του εισηγητή της στην εξεταστική επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη.

Χαρακτηρίζουν ψέματα το γεγονός ότι ο κ. Λαζαρίδης κινήθηκε επιθετικά φωνασκώντας εναντίον του μάρτυρα, όταν διακόπηκε η συνεδρίαση. Άραγε αυτά τους περιέγραψε ο κ. Νικολόπουλος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που γύρισε άρον άρον στην αίθουσα για να παρέμβει; Δεν διάβασαν στα πρακτικά της συνεδρίασης τι δήλωσαν όσοι βουλευτές παρενέβησαν για να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη; Γιατί κάνουν επιλεκτική κοπτοραπτική στα όσα αφηγήθηκε για το συμβάν ο ίδιος ο μάρτυρας;

Το πιο προβληματικό και ανησυχητικό, όμως, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη όχι μόνο ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, αλλά τις υπερασπίζεται και τις βάζει στη βιτρίνα της. Η κάλυψη τέτοιου είδους πρακτικών είναι συνενοχή.

Θα το επαναλάβουμε: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ας πάρουν τις αποφάσεις τους αν θα μηνύσουν το Γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική κριτική που τους ασκεί. Θα είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι στον κατήφορο της αλαζονείας και της καθεστωτικής τους αντίληψης».