Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε τέσσερεις βασικούς αποδέκτες σε μια προσπάθεια ανασύνταξης που επιχειρεί να πετύχει το Μαξίμου στον δρόμο προς τις κάλπες.

Ακριβώς για αυτό το λόγο, η χθεσινή συνέντευξη ήταν κάτι παραπάνω από προσεγμένη και στοχευμένη, επιχειρώντας να μιλήσει στην καρδιά και στα μυαλά όλων εκείνων που χρειάζεται το Μαξίμου ώστε να πετύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Ο πρώτος ήταν δίχως αμφιβολία ο ελληνικός λαός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία. Την ίδια ώρα υποσχέθηκε έκτακτα μέτρα για την ακρίβεια και δη τη στεγαστική κρίση καθώς η διαμονή στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη.

Ο δεύτερος αποδέκτης ήταν το δεξιό ακροατήριο με το οποίο οι σχέσεις της κυβέρνησης είναι αν μη τι άλλο τεταμένες. Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην σηκώσει το γάντι στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά αφήνοντας αναπάντητες τις προκλήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία αλλά συνειδητή επιλογή απόρροια των δεδομένων που έχει το Μαξίμου για την δύναμη της κυβέρνησης στην δεξιά πολυκατοικία.

Η εκτίμηση που φαίνεται να κυριαρχεί είναι πως η διολίσθηση της κυβέρνησης σε μια ευθεία και εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση με τον Σαμαρά περισσότερο πλήττει παρά προσφέρει στην κυβέρνηση. Για αυτόν τον λόγο και ο πρωθυπουργός αποφάσισε να μην δώσει συνέχεια στο μέτωπο με τον Σαμαρά αλλά να εστιάσει στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μετά τις συμφωνίες που υπογράφησαν την περασμένη εβδομάδα. «Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους της αποπομπής από την παράταξη. Σεβόμενος την ιστορία του και το πρόσφατο προσωπικό πένθος επιλέγω να μην σχολιάσω δημόσια όσα λέει» αρκέστηκε να πει ο πρωθυπουργός αναφορικά με τον Αντώνη Σαμαρά.

Επιχείρηση κατευνασμού των βουλευτών

Ο τρίτος αποδέκτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν οι ίδιοι του οι βουλευτές. Ο ίδιος θέλει να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα δικά του στελέχη και πρωτίστως να αποκλείσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών που εξαγριώνει τους βουλευτές του. «Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει μια εκλογή, δεν ακούω αυτά για διπλές-τριπλές κάλπες” είπε χαρακτηριστικά προσπαθώντας να δώσει τόνο σιγουριάς και για τις επικείμενες εκλογές.

Ο τελευταίος αποδέκτης ωστόσο της χθεσινής συνέντευξης του πρωθυπουργού ήταν ο κόσμος του πολιτικού κέντρου το οποίο δυο φορές τον ανέδειξε σε νικητή των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να μιλήσει σε αυτό το εκλογικό ακροατήριο βάζοντας απέναντι του τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ σε μια λογική του ότι παραμένει το μικρότερο κακό έναντι των αντιπάλων του.

Το έκανε πρώτον γυρνώντας στην ρητορική του αντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου μιλώντας για καταστροφικές επιλογές του πρώην πρωθυπουργού: “Το ότι αισθάνεται την ανάγκη για να ξαναγράψει μια ιστορία όπως αυτός πιστεύει με κάνει να πιστεύω ότι αισθάνεται μάλλον άσχημα για ό,τι συνέβη επί της πρωθυπουργίας του. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;”.

Το έκανε όμως επιτιθέμενος και στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας για πολιτικούς που αλλάζουν χώρους χωρίς να έχουν σταθερά. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις Θρασκιά και σχολίασε «ορισμένες φορές η κριτική εστιάζεται περισσότερο στο φαινόμενο της μουσικής καρέκλας με πολιτικούς που πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτή η συζήτηση αφορά την αντιπολίτευση. Παρά την αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης είναι υπερδιπλάσια τα ποσοστά της από το δεύτερο κόμμα. Είμαστε η υπεύθυνη δύναμη για τη διακυβέρνηση της χώρας».