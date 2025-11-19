Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ξεπερνώντας τα όρια: Πέντε στρατηγικές για να τα καταφέρεις στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων
Ξεπερνώντας τα όρια: Πέντε στρατηγικές για να τα καταφέρεις στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων

Στους αγώνες μεγάλων αποστάσεων παίζει ρόλο η αντοχή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή που θα σε οδηγήσει στον τερματισμό.

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων μπορεί να είναι τόσο ψυχολογική πρόκληση όσο και σωματική δοκιμασία δύναμης και φυσικής κατάστασης. Μερικοί δρομείς διαπιστώνουν ότι ενώ μπορούν να τρέξουν περισσότερο, μπορεί να δυσκολεύονται να συνεχίσουν ψυχολογικά.

Τα mental tricks για το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων

Ωστόσο, οι παρακάτω στρατηγικές θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην ψυχολογική προετοιμασία:

  • Μιλήστε στον εαυτό σας

Αν τρέχετε μόνος και δυσκολεύεστε, ενθαρρύνετε τον εαυτό σας. Εφόσον έχετε προετοιμαστεί σωστά, πείτε στον εαυτό σας ότι δεν είστε σωματικά κουρασμένος, αλλά μόνο ψυχικά, και ότι μπορείτε να το ξεπεράσετε. Ένας άλλος τρόπος να αξιοποιήσετε τον εσωτερικό διάλογο είναι να εξασκήσετε την ευγνωμοσύνη.

Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι έχετε την ευκαιρία και την δυνατότητα να τρέξετε και ότι δεν πρέπει να τρέξετε. Απολαύστε το τρέξιμό σας και να είστε ευγνώμονες για την ικανότητα να κινείστε, την αντοχή να φτάσετε μακριά, καθώς και για τον χρόνο, το τοπίο, τον καιρό και την προπόνηση που έχετε αυτή τη στιγμή.

  • Αγκαλιάστε την πρόκληση

Καθώς τρέχετε μεγάλες αποστάσεις, υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι πράγματι δεν είναι εύκολο να προπονηθείτε για έναν αγώνα μεγάλων αποστάσεων. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι αναλαμβάνετε μια πρόκληση και ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε θα κάνουν την επιτυχία σας ακόμα πιο αξιόλογη στο τέλος.

Καθώς διανύετε μια διαδρομή πολλών χιλιομέτρων, θυμηθείτε επίσης ότι μπορείτε να τρέξετε όσο αργά χρειαστεί. Τα μεγάλα τρεξίματα έχουν να κάνουν με την αντοχή, όχι με την ταχύτητα, οπότε αν δυσκολεύεστε να συνεχίσετε, επιβραδύνετε.

Τρέξτε με ρυθμό ανάκαμψης, κάντε ένα διάλειμμα με περπάτημα ή ακόμα σταματήστε για να καθίσετε για λίγα λεπτά, αν αυτό είναι που χρειάζεται το σώμα σας. Μόλις ανακτήσετε την αναπνοή σας και χαλαρώσετε, συνεχίστε.

  • Κάντε σχέδια για μετά το τρέξιμο

Ειδικά εάν τρέχετε το πρωί, θα μπορούσατε να αποφασίσατε τι να κάνετε μετά το τρέξιμο. Σκεφτείτε κάτι απλό, όπως τι θα φτιάξετε για post-workout σνακ. Αυτό θα σας βοηθήσει να οργανώσετε την ημέρα σας και σας δίνει κάτι να περιμένετε με ανυπομονησία μετά το τρέξιμο.

  • Η δύναμη της σωστής αναπνοής

Η σωστή τεχνική αναπνοής είναι κρίσιμη για τις μεγάλες αποστάσεις. Αν θέλετε να καλύψετε μεγάλες αποστάσεις και να αναπτύξετε αντοχή, η αναπνοή μπορεί να σας βοηθήσει να τα καταφέρετε. Αν δυσκολεύεστε να βρείτε σταθερό ρυθμό, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να επιβραδύνετε και να συντονίσετε τις εισπνοές και τις εκπνοές σας με τα βήματά σας.

  • Δοκιμάστε μια νέα διαδρομή

Αν προπονείστε για έναν αγώνα μεγάλων αποστάσεων, όπως ένας μαραθώνιος, είναι πιθανό να ακολουθείτε την ίδια διαδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια του προπονητικού σας κύκλου. Για να καταπολεμήσετε την πλήξη και τη μονοτονία —και για να διατηρήσετε την εγρήγορσή σας—επιλέξτε μια νέα διαδρομή.

Δοκιμάστε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή ή απλά κάντε μια μικρή παράκαμψη από την κανονική σας διαδρομή και εξερευνήστε μια νέα περιοχή. Αλλάζοντας τις μεγάλες διαδρομές σας, θα διατηρήσετε το μυαλό σας σε εγρήγορση καθώς παρεκκλίνετε από τη ρουτίνα σας.

* Πηγή: Vita

Fit & Run
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
