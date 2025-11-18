Μία εξηντάχρονη γυναίκα σκοτώθηκε με αλυσοπρίονο, που μόλις είχε αγοράσει, στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην μικρή πόλη Gap στη Γαλλία. Το τραγικό περιστατικό αναφέρεται σε γαλλικά ΜΜΕ ως πιθανή αυτοκτονία καθώς η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τη Le Figaro η γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με το αλυσοπρίονο ενώ όταν έφτασαν οι αρχές ήταν ήδη πολύ αργά.

Έρευνα από την εισαγγελία

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Στόχος της έρευνας είναι «να κατανοηθούν οι λόγοι αυτής της πράξης», δήλωσε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία εντός της εβδομάδας. Πρόσθεσε επίσης ότι «το θύμα είχε ψυχιατρικό ιστορικό και είχε πρόσφατα νοσηλευτεί».