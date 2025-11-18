Γαλλία: Σκηνές τρόμου σε εμπορικό κέντρο – Γυναίκα σκοτώθηκε με αλυσοπρίονο
Η 60χρονη γυναίκα στη Γαλλία είχε μόλις αγοράσει το αλυσοπρίονο από το εμπορικό κέντρο
Μία εξηντάχρονη γυναίκα σκοτώθηκε με αλυσοπρίονο, που μόλις είχε αγοράσει, στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην μικρή πόλη Gap στη Γαλλία. Το τραγικό περιστατικό αναφέρεται σε γαλλικά ΜΜΕ ως πιθανή αυτοκτονία καθώς η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.
Σύμφωνα με τη Le Figaro η γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με το αλυσοπρίονο ενώ όταν έφτασαν οι αρχές ήταν ήδη πολύ αργά.
Έρευνα από την εισαγγελία
Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Στόχος της έρευνας είναι «να κατανοηθούν οι λόγοι αυτής της πράξης», δήλωσε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία εντός της εβδομάδας. Πρόσθεσε επίσης ότι «το θύμα είχε ψυχιατρικό ιστορικό και είχε πρόσφατα νοσηλευτεί».
Une femme se suicide à l’aide d’une tronçonneuse sur le parking d’un magasin de bricolagehttps://t.co/GUb7jhRhN1 pic.twitter.com/XmhuyU4jNA
— France 3 Provence (@France3Provence) November 16, 2025
