Ευκαιρίες προκύπτουν (Έισι Λο) και τον Γενάρη

Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά ψάχνοντας για γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς και οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να βρουν την ιδανική λύση για να ταιριάξει στα θέλω του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η ομάδα του λιμανιού δεν ψάχνει απλά μια λύση για να προσθέσει παίκτη στο ρόστερ κι αυτό το είπε ξεκάθαρα ο προπονητής του. Ψάχνει για παίκτη που θα του δώσει (πολλά) πράγματα κι αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί υπομονή.

Για να είμαστε ακριβείς, ο κόουτς του Ολυμπιακού δεν έχει δώσει το «οκ» για κάποιον γκαρντ κι αυτό φυσικά φανερώνει και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στην αγορά οι πρωταθλητές.

Ναι, θα ήταν ιδανικό για τους «ερυθρόλευκους» να πάρουν… σήμερα κιόλας έναν παίκτη που θα κάνει την δουλειά του προπονητή του, αλλά είναι σίγουρο πως ο Ολυμπιακός δεν θα πάει σε λογική μιας ακόμα λύσης για να «γεμίσει» το ρόστερ.

Αυτό δεν υπάρχει και είναι ξεκάθαρο, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει υπομονή για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και όχι απλά μια λύση.

Μπορεί τούτη την ώρα να υπάρξει ιδανική λύση; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά το τώρα είναι σχετικό. Αυτή την στιγμή δεν φαίνεται κάτι στον… ορίζοντα αλλά μπορεί ν’ αποκλείσει κάποιος το ενδεχόμενο να υπάρξει μια καλή λύση τον Ιανουάριο;

Και πόσο… μακριά είναι ο Ιανουάριος; Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει πιο πίσω για ενάμιση μήνα την απόκτηση γκαρντ; Έχουν οι πρωταθλητές αυτό το περιθώριο;

Είμαστε σίγουροι πως αν κάποιος έλεγε στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι τον Γενάρη θα βρεθεί ένας Έισι Λο, είναι δεδομένο πως όλοι θα έλεγαν με μια φωνή «αξίζει η υπομονή για ενάμιση ακόμα μήνα».

Γι’ αυτό και τούτη την ώρα κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει πότε θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός. Αυτό που δεν θα κάνει πάντως ο προπονητής του, είναι να πάει σ’ έναν γκαρντ για να γίνει τρίτος στην ιεραρχία, πίσω από Γουόκαπ και Νιλικίνα.

Κάθε μέρα είναι διαφορετική και τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει λύση εκεί που δεν το περιμένει κανείς.

Από την άλλη όμως στις αρχές Γενάρη θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι στόχους μπορούν να έχουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας κι εκεί επίσης μπορεί να προκύψουν ιδανικές λύσεις γι’ αυτό που ψάχνει ο προπονητής των «ερυθρόλευκων».

Ο ίδιος άλλωστε μίλησε για παίκτη επιπέδου πλέι οφ Ευρωλίγκας και με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα τέτοιος παίκτης δεν υπάρχει αυτή την στιγμή διαθέσιμος.

Μπορεί να υπάρξει αύριο, μπορεί σε μια εβδομάδα μπορεί σ’ έναν μήνα. Όπως και να χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι βέβαιο αυτή την ώρα. Ο Μπαρτζώκας δεν πρόκειται να πάει σε μια επιλογή υπό την πίεση του χρόνου.

Γιατί πίεση χρόνου υπάρχει, δεν είμαστε στον… Αύγουστο, αλλά ο κόουτς του Ολυμπιακού θέλει τον παίκτη που θα «δέσει» με την ομάδα δίνοντας την λύση στην δημιουργία και στο σκοράρισμα.