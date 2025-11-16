Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Στον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη των Πειραιωτών στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα με 88-64 για την Stoiximan GBL.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν για παίκτη επιπέδου πλέι οφ Ευρωλίγκας, που να έχει ταχύτητα, σκληράδα και πνευματική ικανότητα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι κερδισμένο, ούτε καν στο πρωτάθλημα. Είμαι αντίθετος. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίξεις καλά, να παλέψεις. Κάναμε 22 λάθη, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ήρθε πολύς κόσμος να μας δει και αυτά τα λάθη πρέπει να μας απασχολήσουν. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναβάλουμε σε μια πιο σταθερή βάση.

Το γεγονός ότι έπρεπε να παίξει ελάχιστα ο Γουόκαπ, επειδή είχαμε τέσσερα ματς με δύο ταξίδια, είναι θέμα κόπωσης. Σωματικής και πνευματικής. Ο Σέιμπεν Λι έκανε καλή δουλειά, λείπουν Νιλικίνα και Έβανς, οπότε αυτό δημιουργεί κάποιες διαφορετικές καταστάσεις. Γενικά, το να παίξουμε πιο απλά… Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις παίζοντας απλά.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ψάχνουμε την αγορά, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ζητάς να πάρεις έναν απλό παίκτη, ζητάς έναν παίκτη για επίπεδο playoffs Ευρωλίγκας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να έχει ταχύτητα, σκληράδα, πνευματική ικανότητα. Θέλουμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, δεν υπάρχουν 15 λύσεις. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, ανεξάρτητα από το που θα βρίσκεται».