Το ΝΒΑ Europe… έρχεται: «Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο»

Το ΝΒΑ Europe αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τις εργασίες να συνεχίζονται ούτως ώστε να ξεκινήσει το 2027. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος του ΝΒΑ για την Ευρώπη και την Ασία, Γιώργος Αϊβαζόγλου, μίλησε για τα σχέδια της λίγκας, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «AS».

Ο 44χρονος μίλησε για τις συζητήσεις που εξελίσσονται συνεχώς με ομάδες και επενδυτές για την υλοποίηση του πρότζεκτ, ενώ ανέφερε ότι το σχέδιο είναι το πρώτο τζάμπολ να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2027. Μάλιστα, όσον αφορά τις ομάδες, δήλωσε ότι μιλάνε και με ποδοσφαιρικές ομάδες που αποτελούν μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, ωστόσο δεν έχουν τμήμα μπάσκετ.

«Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο»

«Υπάρχει τεράστια δυναμική από τότε που κάναμε την κοινή ανακοίνωση. Ο επίτροπός μας, Άνταμ Σίλβερ, και ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, εργάζονται ακούραστα από τον Μάρτιο. Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο αυτής της διερευνητικής φάσης. Προσλάβαμε δύο συμβουλευτικές τράπεζες το καλοκαίρι, την JP Morgan και την Raine , και έχουμε παραγωγικές συζητήσεις με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη: επενδυτές, ομάδες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε αρχικά.

Όσον αφορά τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο ΝΒΑ Europe, ο Αϊβαζόγλου ανέφερε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για τις τρέχουσες συζητήσεις, αλλά, όπως γνωρίζετε, εργαζόμαστε για την έναρξη της διοργάνωσης τον Οκτώβριο του 2027, σε λιγότερο από δύο χρόνια. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με 16 ομάδες, δώδεκα από τις οποίες θα είναι μόνιμα franchise και οι άλλες τέσσερις θα πρέπει να προκριθούν. Υπάρχουν πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση: μεγάλες ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαιρικές ομάδες που δεν έχουν τμήμα μπάσκετ, αλλά θέλουν ένα επειδή το NBA έρχεται στην Ευρώπη. Είμαστε σε συνομιλίες με όλες τους».

Τέλος, αναφορικά με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα: «Είναι δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, αν όχι οι δύο μεγαλύτερες και καλύτερες. Και το NBA είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο brand, οπότε αυτό που θέλουμε είναι να συνεργαστούμε με μερικά από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα στον κόσμο. Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να πω ότι τίποτα έχει αποκλειστεί εντελώς. Όλα τα σχέδια είναι πιθανά. Αλλά είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με την πρόθεσή μας να ξεκινήσουμε αυτό το project με μερικά από τις καλύτερα brands στην Ευρώπη και τον κόσμο».