Οι πολίτες του Ισημερινού φαίνεται πως απέρριψαν χθες Κυριακή την επιστροφή στη χώρα ξένων στρατιωτικών βάσεων και την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου, με βάση την καταμέτρηση του 61% των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν σε δημοψήφισμα, αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα (στη φωτογραφία του Reuters/Karen Toro, επάνω, πανηγυρισμοί για το αποτέλεσμα στην πρωτεύουσα Κίτο).

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα

📌En una jornada histórica para #Ecuador🇪🇨, la ciudadanía rechazó mayoritariamente la consulta popular realizada este domingo. Los resultados muestran el triunfo de la opción del NO en las cuatro preguntas de la consulta pic.twitter.com/UqPbpJqEZS — teleSUR TV (@teleSURtv) November 17, 2025

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Σε πλαίσιο βίας

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε ένα χωρίς προηγούμενο πλαίσιο βίας στον Ισημερινό, όπου ο Νομπόα είναι υπέρμαχος μιας σθεναρής πολιτικής απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ η δικαιοσύνη έχει μπλοκάρει πολλές φορές πρωτοβουλίες του που κρίθηκαν ότι αντιβαίνουν σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Πραγματοποιήθηκε επίσης σε μια περίοδο υψηλής έντασης στη Λατινική Αμερική, με εκτεταμένη αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραΐβική και στον Ειρηνικό, όπου οι ΗΠΑ εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον αυτού που παρουσιάζουν ως σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά.