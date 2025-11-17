Στη Βουλή ποινική δικογραφία κατά του Γιώργου Μυλωνάκη
Ο κ. Μυλωνάκης εγκαλείται μεταξύ άλλων για το αδικήματα της κακουργηματικής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Κατατέθηκε στη βουλή ποινική δικογραφία κατά του Γιώργου Μυλωνάκη μετά από μήνυση του DOCUMENTO.
Η μήνυση έρχεται με αφορμή την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστικά και τα όσα είπε δημόσια ο Χρήστος Μπουκώρος για την ενημέρωση που είχε το Μαξίμου για τις επενδύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα χρόνο πριν φτάσει στη Βουλή η σχετική δικογραφία
Ο κ. Μυλωνάκης εγκαλείται για τα αδικήματα της κακουργηματικής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.
Επιπροσθέτως τονίζεται ότι υπάρχει και επικουρικώς παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει τη διεξαγόμενη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να περιχαρακώσει τις ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών και άλλων εμπλεκομένων.
- Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ταξιδεύοντας με… ασφάλεια
- ΜακΚίνλεϊ Ράιτ: «Έχω ακούσει ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι τρελοί»
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
- Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
- Οι «ultras» της Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζουν διαμαρτυρία στο ματς με τη Χάποελ για τη γενοκτονία της Παλαιστίνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις