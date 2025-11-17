Κατατέθηκε στη βουλή ποινική δικογραφία κατά του Γιώργου Μυλωνάκη μετά από μήνυση του DOCUMENTO.

Η μήνυση έρχεται με αφορμή την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστικά και τα όσα είπε δημόσια ο Χρήστος Μπουκώρος για την ενημέρωση που είχε το Μαξίμου για τις επενδύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα χρόνο πριν φτάσει στη Βουλή η σχετική δικογραφία

Ο κ. Μυλωνάκης εγκαλείται για τα αδικήματα της κακουργηματικής παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι υπάρχει και επικουρικώς παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει τη διεξαγόμενη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να περιχαρακώσει τις ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών και άλλων εμπλεκομένων.