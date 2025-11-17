Η γη της ελιάς: Δεύτερες ευκαιρίες και συγκρούσεις

Στο σημερινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», οι εντάσεις ανάμεσα στους ήρωες δεν έχουν τέλος.

H Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον και οι ισορροπίες γύρω της ανατρέπονται.

Η απόφασή της τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ, η οποία δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την εξέλιξη. Οι σχέση μάνας και κόρης θα φτάσει στα άκρα. Πώς θα χειριστεί η Αθηνά τα νέα δεδομένα;

Απόψε, στις 22:20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Η γη της ελιάς

Η εγκυμοσύνη της Ισμήνης φέρνει μεγάλη χαρά στον Κουράκο και την Αριάδνη, όμως για τον Κωνσταντίνο δεν ισχύει το ίδιο. Η Χριστιάνα προσπαθεί να πείσει τον Μανώλη ότι όσα τους είπε είναι η αλήθεια, αλλά εκείνος δεν το δέχεται.

Ο Στέφανος συμβουλεύεται τον Λυκούργο για το θέμα της συνεπιμέλειας, με τη Χάιδω να δυσανασχετεί, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ψάχνει για συμμάχους εντός της οικογένειας. Ο Στάθης ζητά από την Ερωφίλη να δρομολογήσει το διαζύγιό της κι εκείνη το συζητάει με τον Μανώλη. Ο αδελφός της, ωστόσο, την προειδοποιεί πως η Αλεξάνδρα θα αντιδράσει πολύ άσχημα σε όλο αυτό, αλλά η Ερωφίλη είναι διατεθειμένη να το τραβήξει στα άκρα. Ο Μιχάλης αδειάζει την Μαρουσώ κι ενδίδει στη μεγάλη έλξη που νιώθει για τη Χριστιάνα. Η Αθηνά δίνει δεύτερη ευκαιρία στον Τζον, αλλά αυτό τη φέρνει σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Φιλιώ.

Ο Αντώνης κι η Χριστιάνα προφασίζονται ένα ψέμα προκειμένου να πάνε στη Μάνη και να γίνει η γνωριμία με τον Δημοσθένη. Η Βασιλική γνωρίζει τη Σοφία και, πάνω στην κουβέντα, αντιλαμβάνεται ότι ο γάμος της με τον Στέφανο κρέμεται από μια κλωστή.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

