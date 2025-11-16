Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Αποδίδοντας καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα, η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», παίζοντας για τους προκριματικούς ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής μας και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι Έλληνες φίλαθλοι άξιζαν μία νίκη καθώς οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τους απογοήτευσαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος:

«Νομίζω αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Σε κάποιες λεπτομέρειες δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε. Είναι κρίμα επειδή είμαστε ομάδα με νέους παίκτες που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό.

Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο. Οι οπαδοί μας άξιζαν μια νίκη επειδή τους απογοητεύσαμε. Θα επανέλθουμε και θα είμαστε πιο έτοιμοι για την επόμενη διοργάνωση.

Δυστυχώς κάποιες φορές τα λάθη στοιχίζουν. Όλοι μαζί βάζουμε και δεχόμαστε τα γκολ. Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Έχουμε έναν προπονητή που θέλει παίκτες. Θέλουμε να χαρίσουμε στους εαυτούς μας και στον κόσμο μια καλή προκριματική διοργάνωση.

Το κλίμα της Εθνικής δεν χάνεται. Έχουμε καλά παιδιά και καλούς χαρακτήρες. Υπάρχει μια ωραία μίξη νέων – παλιών, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό γκρουπ».