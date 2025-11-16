LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
- Μάστιγα η βία ανηλίκων: Δίνουν ραντεβού για ξύλο εκτός σχολείου – Πάνω από 20 περιστατικά κάθε ημέρα
- Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
- Κρήτη: Αστυνομικοί πήγαν για να ενισχύσουν την τοπική ΕΛ.ΑΣ. αλλά… δεν βρίσκουν σπίτι
- Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
- Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
- LIVE: Αλβανία – Αγγλία
- Ν. Κακλαμάνης: Η Ελλάδα στο πλευρό της Ουκρανίας – 50 χρόνια πριν και ο ελληνισμός είχε υποστεί το ίδιο πρόβλημα
- Αραγτσί: Το Ιράν πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο πουθενά
- Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις