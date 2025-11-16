LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

Μπάσκετ

Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν σε εξαιρετική μέρα κι έτσι η η Μύκονος Betsson πήρε πολύτιμη νίκη με 86-77 επί του Πανιωνίου, ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει την τελευταία θέση της GBL, χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα