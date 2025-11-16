Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Με το κεφάλι προς τα κάτω και τα πόδια στον αέρα, ο άνδρας μοιάζει να πέφτει στη διάπυρη ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Ο ταλαντούχος αμερικανός αστροφωτογράφος Άντριου ΜακΚάρθι κατάφερε να απαθανατίσει έναν φίλο του που έκανε ελεύθερη πτώση με φόντο τη μεγεθυμένη εικόνα του Ήλιου -μια λήψη που απαίτησε εξαιρετική τεχνική ακρίβεια και μπορεί να είναι «η πρώτη φωτογραφία του είδους της», όπως έγραψε ο ίδιος στο X.

Ο άνδρας που κάνει ελεύθερη πτώση ήταν ο μουσικός και YouTuber Γκάμπριελ Μπράουν, ο οποίος πήδηξε από ένα από ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος σε ύψος 1.070 μέτρων. Ο ΜακΚάρθι τον φωτογράφισε από απόσταση σχεδόν 2,5 χιλιομέτρων.

Immense planning and technical precision was required for this absolutely preposterous (but real) view: I captured my friend @BlackGryph0n transiting the sun during a skydive. This might be the first photo of it’s kind in existence. See a video of this moment in the reply 👇 pic.twitter.com/mkjfavuVsZ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) November 13, 2025

Ο Μπράουν δημοσίευσε φωτογραφίες της προετοιμασίας και του εγχειρήματος στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η φωτογραφία, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου» τραβήχτηκε γύρω στις 9 το πρωί της 8ης Νοεμβρίου σε τοποθεσία που δεν διευκρινίζεται.

Παρά τις εβδομάδες προετοιμασίας, ο φωτογράφος χρειάστηκε έξι απόπειρες για να ευθυγραμμίσει το αεροσκάφος με τον ηλιακό δίσκο.

«Το οπτικό πεδίο της ήταν στενό, οπότε χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί η λήψη» έγραψε ο ΜακΚάρθι.

«Είχαμε μόνο μια ευκαιρία για το άλμα, δεδομένου ότι το πακετάρισμα του αλεξιπτώτου θα έπαιρνε υπερβολικά πολλή ώρα για μια δεύτερη απόπειρα» είπε.

Πρόσθεσε ότι το τελικό αποτέλεσμα μπαίνει στο Top 5 των φωτογραφιών που έχει τραβήξει στην καριέρα του.

Ο ΜακΚάρθι έχει στο ενεργητικό του κι άλλες εντυπωσιακές φωτογραφίες, όπως μια εικόνα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού να περνά σαν μυγάκι μπροστά από τον ηλιακό δίσκο.

I’m proud of this one. I brought a solar telescope to Florida to capture a Falcon 9 rocket launch transiting the sun. While these have been captured before, never with the details of the sun’s chromosphere, which makes this one the first! See the video or get the print below 👇 pic.twitter.com/hFIo6vvXTU — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) September 18, 2025

Πιο πρόσφατα, χρησιμοποίησε ένα ηλιακό τηλεσκόπιο για να απαθανατίσει έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX να ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα με φόντο την ηλιακή επιφάνεια.

Ο ΜακΚάρθι χρησιμοποιεί φίλτρα που καταγράφουν τη φασματική υπογραφή του υδρογόνου, γνωστή ως γραμμή Η 1, η οποία αποκαλύπτει λεπτομέρειες της ηλιακής επιφάνειας που δεν είναι ορατές σε άλλα μήκη κύματος.

Οι φωτογραφίες του είναι διαθέσιμες για πώληση στο Cosmic Background Photography.