Η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στη Σκωτία (pic)

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, στο πρώτο ματς μετά τον μαθηματικό αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Βεβαίως, η γαλανόλευκη θέλει να πάρει μια νίκη που θα βοηθήσει τόσο στο ψυχολογικό κομμάτι όσο φυσικά και στο ranking της. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (15/11, 21:45). έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, τετράδα στην άμυνα θα είναι οι Γιώργος Βαγιαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Παναγιώτης Ρέτσος και Κώστας Τσιμίκας. Δημήτρης Κουρμπέλης και Μουζακίτης θα αγωνιστούν στα χαφ, επιτελικό ρόλο θα έχει ο Τάσος Μπακασέτας, στα άκρα της επίθεσης θα παίξουν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, ενώ στη γραμμή κρούσης θα ξεκινήσει ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής

Στον πάγκο για τη γαλανόλευκη θα είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τριάντης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωστούλας, Μάνταλος, Χατζηδιάκος, Σιώπης, Μασούρας, Τεττέη