Τη σκληρή αλήθεια, κόντρα στις πομπώδεις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), παρουσιάζει με λεπτομέρεια η νέα έκθεση του του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Health at a Glance» για το 2025.

Το ΕΣΥ μπορεί να διαθέτει σήμερα καλύτερο εξοπλισμό και να έχει εξαιρετικούς γιατρούς (όπως δείχνει η χαμηλή θνησιμότητα που αντιμετωπίζεται), αλλά εξακολουθεί να μαστίζεται από δυσκολίες στην πρόσβαση, ελλείψεις προσωπικού (νοσηλευτές) και σημαντική υποχρηματοδότηση

Η έκθεση παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών σχετικά με την υγεία του πληθυσμού και την απόδοση του συστήματος υγείας σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Οι δείκτες αυτοί καλύπτουν την κατάσταση της υγείας, τους μη ιατρικούς καθοριστικούς παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου, την πρόσβαση και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, τις δαπάνες για την υγεία και τους πόρους του συστήματος υγείας. Η ανάλυση βασίζεται στις πιο πρόσφατες συγκρίσιμες επίσημες εθνικές στατιστικές και άλλες πηγές.

Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ενώ λοιπόν ο υπουργός δηλώνει ότι το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ και πανηγυρίζει για τον υψηλό βαθμό αξιολόγησης (4,04/5) που έδωσαν οι πολίτες στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, η έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει βαθιές διαρθρωτικές ανισορροπίες στην πρόσβαση, τη χρηματοδότηση και το προσωπικό, οι οποίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πραγματική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του Οργανισμού.

Το αφήγημα του υπουργού εστιάζει στην πρόοδο και τις μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ, η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών (ανακαίνιση 93 νοσοκομείων και 158 Κέντρων Υγείας) και η συνεχιζόμενη προσπάθεια για προσλήψεις.

Αυτές οι δηλώσεις υποστηρίζονται εν μέρει από τα θετικά στατιστικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ, όπου η Ελλάδα έχει καλύτερη απόδοση από τον μέσο όρο σε κάποιους βασικούς δείκτες, όμως σε κρίσιμους τομείς η χώρα μας υστερεί και μάλιστα σημαντικά.

Αποκαρδιωτικά στοιχεία

Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι το 12,1% των πολιτών στην Ελλάδα δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι μόλις 3,4%.

Ενώ ο αρμόδιος υπουργός επικαλείται τον υψηλό βαθμό αξιολόγησης από τους πολίτες εντός των νοσοκομείων (άρα την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας), η έκθεση δείχνει ότι μόλις το 27% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο με τη διαθεσιμότητα ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 64%. Η χαμηλή ικανοποίηση από τη διαθεσιμότητα (δηλαδή τον χρόνο, το πού, και το πότε) εξηγεί γιατί οι ανεκπλήρωτες ανάγκες είναι τόσο υψηλές.

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας που καλύπτεται από δημόσιες και υποχρεωτικές ασφαλιστικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι 61%, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (75%). Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό (39%) των δαπανών επιβαρύνει απευθείας τους πολίτες, υπονομεύοντας τον χαρακτήρα του ΕΣΥ ως κοινωνικού αγαθού και οδηγώντας σε οικονομική δυσκολία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Το σύστημα υγείας της Ελλάδας υποφέρει επίσης από δραματική έλλειψη νοσηλευτών. Η Ελλάδα έχει μόλις 3,8 ενεργούς νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 9,2. Αυτό το χάσμα, που είναι το μεγαλύτερο σε όλη την έκθεση, αποτελεί βασική αχίλλειο πτέρνα του ΕΣΥ.

Ο αριθμός των εργαζομένων σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας είναι μόλις 0,2 ανά 100 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, έναντι 5,0 στον ΟΟΣΑ. Αυτή η έλλειψη αναδεικνύει την πλήρη υστέρηση της χώρας στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά και σε κρίσιμες διαδικασίες πρόληψης

Μόνο το 15% των γυναικών 50-69 ετών υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, έναντι 55% στον ΟΟΣΑ. Η χαμηλή αυτή επίδοση θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και αναιρεί τη θετική επίδοση στη θνησιμότητα που μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Η έκθεση καταγράφει και την υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών. Η Ελλάδα συνταγογραφεί 27 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις αντιβιοτικών ανά 1.000 κατοίκους, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (16). Αυτό υποδηλώνει κακή πρακτική και αυξάνει τον κίνδυνο μικροβιακής αντοχής.

Υπάρχουν και τα θετικά ευρήματα της έκθεσης

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ υπάρχουν και τα θετικά για το πολύπαθο ΕΣΥ. Η Ελλάδα έχει καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε 2 από τους 10 βασικούς δείκτες που μετρούν την πρόσβαση και την ποιότητα της περίθαλψης (με δεδομένα για 7 δείκτες συνολικά).

Ολόκληρος ο πληθυσμός (100%) καλύπτεται από ένα βασικό σύνολο υπηρεσιών, έναντι του μέσου όρου του ΟΟΣΑ που είναι 98% του πληθυσμού. Το 95% των παιδιών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις εμβολιάστηκαν κατά του DTP, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερους πόρους από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε 4 από τους 10 βασικούς δείκτες που μετρούν τους πόρους του συστήματος υγείας. Υπάρχουν 6,6 ενεργοί γιατροί ανά 1.000 κατοίκους, πολύ υψηλότερος αριθμός από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 3,9.

Υπάρχουν 92 αξονικοί τομογράφοι, μονάδες μαγνητικής τομογραφίας και τομογράφοι ΡΕΤ ανά εκατομμύριο κατοίκους, πολύ περισσότεροι από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 51.

Η Ελλάδα διαθέτει 4,2 κλίνες νοσοκομείου ανά 1.000 κατοίκους, αριθμός παρόμοιος με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (4,2).