Οι υποψηφιότητες για καλύτερη φωτογραφία στίβου της χρονιάς στον κόσμο

Για μία ακόμη χρονιά η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων θα ανακηρύξει την καλύτερη φωτογραφία στίβου της χρονιάς.

Από τις 141 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν, μια επιτροπή κριτών, που αποτελείται από την δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα με εμπόδια Σάλι Πίρσον, τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο τριπλούν Κρίστιαν Τέιλορ, τον φωτογράφο και επικεφαλής φωτογραφίας του Παρισιού 2024 Πασκάλ Ροντό, και την υπεύθυνη ψηφιακού δημιουργικού της World Athletics Κριστέλ Ελ Σανέχ, περιόρισε τις συμμετοχές σε 10 φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση πριν γίνει η επιλογή των τριών φιναλίστ.

Φωτογράφοι από 41 χώρες και από τις έξι ηπειρωτικές περιοχές υπέβαλαν συμμετοχές. Η φωτογραφία που θα επικρατήσει θα ανακοινωθεί από την World Athletics στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Βραβείων με την εκδήλωση να γίνεται στο Μονακό.

Οι τρεις υποψήφιες φωτογραφίες

Fabrizio Bensch

«Πρωταθλητές κάτω από τη σημαία»

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων ανδρών, Noah Lyles, από τις ΗΠΑ, πανηγυρίζει με τη συναθλήτρια του Tara Davis-Woodhall, χρυσή Ολυμπιονίκη στο μήκος γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Emilee Chinn

«Επιμονή»

Ο Geordie Beamish από τη Νέα Ζηλανδία αποφεύγει το πόδι του Jean-Simon Desgagnes από τον Καναδά καθώς πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια του προκριματικού των 3000 μέτρων στιπλ την πρώτη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Τόκιο 2025

Vegard Grott

«Σκιές»

Ο Narve Gilje Nordas από τη Νορβηγία, ο Samuel Pihlstrom από τη Σουηδία και άλλοι δρομείς κατά τη διάρκεια του Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας.