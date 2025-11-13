sports betsson
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Οι υποψηφιότητες για καλύτερη φωτογραφία στίβου της χρονιάς στον κόσμο
Αθλητισμός & Σπορ 13 Νοεμβρίου 2025

Οι υποψηφιότητες για καλύτερη φωτογραφία στίβου της χρονιάς στον κόσμο

Τρεις είναι οι υποψηφιότητες για το βραβείο Φωτογραφίας της Χρονιάς ενόψει των Παγκόσμιων Βραβείων Στίβου 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Για μία ακόμη χρονιά η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων θα ανακηρύξει την καλύτερη φωτογραφία στίβου της χρονιάς.

Από τις 141 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν, μια επιτροπή κριτών, που αποτελείται από την δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα με εμπόδια Σάλι Πίρσον, τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο τριπλούν Κρίστιαν Τέιλορ, τον φωτογράφο και επικεφαλής φωτογραφίας του Παρισιού 2024 Πασκάλ Ροντό, και την υπεύθυνη ψηφιακού δημιουργικού της World Athletics Κριστέλ Ελ Σανέχ, περιόρισε τις συμμετοχές σε 10 φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση πριν γίνει η επιλογή των τριών φιναλίστ.

Φωτογράφοι από 41 χώρες και από τις έξι ηπειρωτικές περιοχές υπέβαλαν συμμετοχές.  Η φωτογραφία που θα επικρατήσει θα ανακοινωθεί από την World Athletics στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Βραβείων με την εκδήλωση να γίνεται στο Μονακό.

Οι τρεις υποψήφιες φωτογραφίες

Fabrizio Bensch

«Πρωταθλητές κάτω από τη σημαία»

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων ανδρών, Noah Lyles, από τις ΗΠΑ, πανηγυρίζει με τη συναθλήτρια του Tara Davis-Woodhall, χρυσή Ολυμπιονίκη στο μήκος γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Emilee Chinn

«Επιμονή»

Ο Geordie Beamish από τη Νέα Ζηλανδία αποφεύγει το πόδι του Jean-Simon Desgagnes από τον Καναδά καθώς πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια του προκριματικού των 3000 μέτρων στιπλ την πρώτη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Τόκιο 2025

Vegard Grott

«Σκιές»

Ο Narve Gilje Nordas από τη Νορβηγία, ο Samuel Pihlstrom από τη Σουηδία και άλλοι δρομείς κατά τη διάρκεια του Diamond League στο Όσλο της Νορβηγίας.

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Οι αριθμοί, τα «ψέματα», πόσο μπροστά είναι ο Ολυμπιακός σχέση με πέρυσι και τα 5 ματς του «πρέπει»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή, μόνος του, με καλό ποδόσφαιρο, νέους πρωταγωνιστές και... καλύτερος από πέρυσι. Οι αριθμοί είναι στυγνοί και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Στη 10η αγωνιστική έχει πιο πολλούς βαθμούς, γκολ, νίκες από τις περσινές 12 πρώτες αγωνιστικές, όταν ανέβηκε στην κορυφή και δεν την έχασε ποτέ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
