Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Η «Γη της ελιάς» στο MEGA: Κάποιοι τολμούν ένα νέο ξεκίνημα, που θα αφήσει πίσω δυσαρέσκειες
Media 13 Νοεμβρίου 2025 | 13:57

Η «Γη της ελιάς» στο MEGA: Κάποιοι τολμούν ένα νέο ξεκίνημα, που θα αφήσει πίσω δυσαρέσκειες

Ανατρεπτικές εξελίξεις περιμένουν τους ήρωες στο αποψινό επεισόδιο.

Παλιές πληγές ανοίγουν στη «Γη της ελιάς», ενώ άλλες κλείνουν.

Ο τοκολύφος που εκβιάζει τη Φρύνη πέφτει στην παγίδα της Αστυνομίας και συλλαμβάνεται.

Ένα μυστικό από το παρελθόν της Χριστιάνας συγκλονίζει τον Αντώνη, την ώρα που η Ιουλία σοκάρει τους πάντες με την απόφασή της να φύγει οριστικά για την Ισπανία.

Απόψε στις 22:20, στο MEGA.

Ο Αντώνης με τη Χριστιάνα κάνουν μία πολύ αποκαλυπτική συζήτηση και, από τα λεγόμενά τους, προκύπτει ότι εκείνη εμπλέκεται στο παράνομο κύκλωμα βαθιά και από πολύ παλιά.

Η Ιουλία ανακοινώνει στην Αθηνά ότι της πουλάει τις μετοχές της στην εταιρεία κι ότι αποφάσισε να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία. Η Αθηνά και ο Τζον συναντιούνται και δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια αρχή στην προσπάθεια να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι.

Η Ισμήνη δεν νιώθει πολύ καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά προστατευτική απέναντί της. Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα συγκατοικήσουν με τον Στέφανο κι εκείνος γίνεται έξαλλος.

Ο Κουράκος την έχει στήσει στον τοκογλύφο που εκβιάζει τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει. Ο Δημοσθένης γυρίζει στο σπίτι του, αλλά η Ασπασία τού δείχνει αμέσως ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πρώτα.

Η Ιουλία ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα πάρει το παιδί και μετακομίσει για πάντα στην Ισπανία, αλλά η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου ψύχραιμη.

Η μαμά της Μαλένας, η Σοφία, εμφανίζεται στο ιατρείο του Στέφανου και ζητά να δει τη μικρή, όμως εκείνος δεν θα της το κάνει τόσο εύκολο.

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

