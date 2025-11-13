Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13 Νοεμβρίου 2025 | 09:30

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Πολλά χρόνια τώρα γνωρίζουμε ότι οι δημοσκοπήσεις πέρα από εργαλείο μέτρησης των διαθέσεων της κοινής γνώμης είναι και εργαλείο πολιτικής παρέμβασης, διαμόρφωσης κλίματος και τάσης και όχι απλώς καταγραφής συσχετισμών.

Αυτό το «εκμεταλλεύονται» τόσο κόμματα και ΜΜΕ που προσπαθούν να τις αξιοποιήσουν, συχνά παρουσιάζοντας επιλεκτικά τα αποτελέσματά τους, όσο και οι ίδιοι οι πολίτες που ενίοτε θεωρούν ότι με τις απαντήσεις τους στέλνουν μήνυμα.

Αυτό σημαίνει ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κανείς χρησιμοποιεί ή προβάλλει τις δημοσκοπήσεις, ακόμη μεγαλύτερη στο πώς τις διαβάζει και στα συμπεράσματα που εξάγει.

Προσθέστε, ως προς την ανάγκη μεγάλης προσοχής και σύνεσης, και το πρόβλημα που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν οι δημοσκόποι ώστε να έχουν αρκετές θετικές απαντήσεις και να αποφεύγουν τα προβλήματα από ένα δείγμα με πάρα πολλές αρνήσεις που εξ ορισμού τείνει να είναι πιο αναξιόπιστο, όσο σύνθετη και εάν η προσπάθεια στάθμισής του.

Το ζήτημα των δημοσκοπήσεων επανέρχεται γιατί παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια «φίλιων ΜΜΕ» να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι η κυβέρνηση αρχίζει να αντιστρέφει το σε βάρος της κλίμα μέσα στην κοινωνία, την ώρα που διατηρεί μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα.

Καταρχάς, το να υπάρχουν διακυμάνσεις πότε προς τα πάνω, πότε προς τα κάτω σε δημοσκοπήσεις είναι κομμάτι της ίδιας της φύσης της διαδικασίας και συχνά δεν σημαίνουν απαραίτητα και αλλαγή τάσης. Για την εξαγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος προκειμένου να είναι ασφαλές απαιτείται μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Όμως, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί το νέο δημοσκοπικό εύρημα, η υποτιθέμενη νέα δυναμική δεν διαφέρει από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πιστοποιείται για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση έχει μια συμπαγή εκλογική βάση, πιο μεγάλη και πιο συσπειρωμένη από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Επιβεβαιώνεται, όμως, επίσης και το γεγονός ότι αυτή η εκλογική βάση δεν εξασφαλίζει σε κανένα σενάριο κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί είναι πολύ κάτω από το κατώφλι της αυτοδυναμίας.

Δεν ανατρέπεται και δεν διαψεύδεται δηλαδή αυτό που έχει διαπιστωθεί καιρό τώρα. Η Νέα Δημοκρατία συσπειρώνει εκλογικά το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που αισθάνονται ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και έχουν λόγους να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Αυτή είναι μια πραγματική εκλογική βάση για την κυβέρνηση, η οποία έχει όντως ευνοήσει συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα.

Μόνο που αυτή η κοινωνική βάση είναι μειοψηφική. Η μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από τα δύο τρίτα της κοινωνίας είναι δυσαρεστημένα από την κυβερνητική πολιτική, πιο σωστά ασφυκτιούν με την κοινωνική συνθήκη που αυτή έχει διαμορφώσει. Αυτό αφορά την ακρίβεια, τους χειρισμούς στο έγκλημα στα Τέμπη, τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, την αγωνία της νεολαίας και των αγροτών, την ανυπαρξία κοινωνικού κράτους, την έκρηξη των ανισοτήτων, τη διάχυτη αίσθηση μιας κρίσης θεσμών.

Αυτή η πλειοψηφική δυσαρέσκεια όντως δεν εκπροσωπείται πολιτικά αυτή τη στιγμή. Αυτό καταδεικνύουν οι πολύ χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Γιατί είναι προφανές ότι αυτά τα κόμματα, αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο που ασκούν πολιτική δεν πείθουν, ακόμη και εάν πολλές παρεμβάσεις τους είναι σε σωστή κατεύθυνση. Κυρίως γιατί δεν δίνουν προοπτική κυβερνησιμότητας.

Όλα αυτά διαμορφώνουν μια συνθήκη βαθιάς πολιτικής κρίσης. «Το παλιό αργεί να πεθάνει και το νέο αργεί να γεννηθεί».

Σε αυτό το τοπίο προφανώς η κυβέρνηση θα παίξει, συνεπικουρούμενη από τα φιλικά προς αυτή ΜΜΕ, το «χαρτί» ότι είναι η μόνη δύναμη διακυβέρνησης. Αυτό μπορεί να φέρει – σε δημοσκοπικό επίπεδο – ακόμη και περιστασιακές φαινομενικές επανασυσπειρώσεις. Όμως, δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα και τον συνολικό συσχετισμό.

Σε αυτή τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας συμβάλλει βεβαίως το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη υπάρξει πρωτοβουλίες που θα δοκιμάσουν να διαμορφώσουν νέα σχήματα, με ορίζοντα μια εναλλακτική κυβερνησιμότητα που να μπορεί να αφουγκραστεί ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες.

Γιατί τότε είναι σαφές ότι θα έχουμε νέο τοπίο, πολύ διαφορετικό από το τωρινό. Και τότε είναι που θα μπορούμε όντως να δούμε εάν διαμορφώνεται ένας νέος συσχετισμός. Που μπορεί να υπάρξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μόνο εάν πέρα από νέα σχήματα έχουμε και μια νέα συσπείρωση της κοινωνίας στη βάση όχι του θυμού, αλλά μιας απτής θετικής προοπτικής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει
Κόσμος 13.11.25

Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει

Τα γαλλικά μουσεία φαίνεται να βρίσκονται υπό το άπιαστο «βλέμμα» των ληστών από το 2024, με τις κλοπές να έχουν αυξηθεί και το κράτος να μην φαίνεται αρκετά ικανό να βάλει «στοπ»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο