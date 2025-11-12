Οργανισμοί τoυ ΟΗΕ προειδοποιούν ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό – Έκκληση για χρηματοδότηση
Νέα δήλωση έκαναν οργανισμοί του ΟΗΕ για τον κίνδυνο λιμού που πρόκειται να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό σε τουλάχιστον δέκα περιοχές κρίσης σε όλο τον κόσμο, όπως το Σουδάν και η Γάζα, όπως προειδοποίησαν σήμερα δύο οργανισμοί του ΟΗΕ.
Παράλληλα, έκαναν έκκληση για κεφάλαια προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα εν μέσω περικοπών της διεθνούς βοήθειας από διάφορες χώρες.
Μεγάλη η ανησυχία για λιμό σύμφωνα με τους οργανισμούς του ΟΗΕ
Σε κοινή έκθεση, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP/PAM) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) κατέταξαν επίσης την Αϊτή, το Μάλι, το Νότιο Σουδάν και την Υεμένη στις χώρες που αντιμετωπίζουν «άμεσο κίνδυνο καταστροφικής πείνας», που σημαίνει λιμό, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση με την πείνα σε έξι ακόμα χώρες -Αφγανιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μιανμάρ, Νιγηρία, Σομαλία και Συρία- θεωρείται «πολύ ανησυχητική».
Στο πλαίσιο αυτό, οι ελλείψεις χρηματοδότησης για ανθρωπιστική βοήθεια «πλήττουν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, οδηγούν σε αναγκαστικές μεγάλες μειώσεις στις μερίδες και περιορίζουν την πρόσβαση σε τρόφιμα για τις πιο ευάλωτες ομάδες με την επισιτιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες να είναι σε οριακό σημείο», δήλωσαν το WFP και ο FAO.
Ζητώντας περισσότερη βοήθεια από κυβερνήσεις και άλλους δωρητές, το WFP και ο FAO δήλωσαν ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου μόνο 10,5 δισεκ. δολάρια είχαν παραληφθεί από τα εκτιμώμενα 29 δισεκ. δολάρια που χρειάζονται για την υποστήριξη των ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο.
«Η πρόληψη του λιμού δεν είναι απλά ηθικό καθήκον – είναι μια έξυπνη επένδυση στη μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του FAO Τσου Ντονγκγού. «Η ειρήνη είναι προϋπόθεση για την επισιτιστική ασφάλεια και το δικαίωμα στην τροφή είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα».
Οι ΗΠΑ, που πέρυσι ήταν βασικός δωρητής και των δύο υπηρεσιών του ΟΗΕ, μείωσαν τη βοήθεια τους προς το εξωτερικό υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άλλες μεγάλες χώρες έχουν επίσης προχωρήσει ή προαναγγείλει περικοπές στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια.
- Τραγικό challenge: Ένας 22χρονος κατάπιε αμάσητο μπέργκερ και δίνει μάχη για την ζωή του
- Επιστρέφει η δημοτική αστυνομία στο Ναύπλιο
- Οργανισμοί τoυ ΟΗΕ προειδοποιούν ότι εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λιμό – Έκκληση για χρηματοδότηση
- Χρύσπα: Χώρισε με τον Παναγιώτη Νικολάου μετά από 15 χρόνια γάμου
- Καλαμαριά: Αλλάζει όψη το παραλιακό μέτωπο
- Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις