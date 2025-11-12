UEFA: Αυτή είναι η λίστα των 7 απαγορευμένων αγώνων

«Κόκκινο» έχει ανάψει η UEFA σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια μεταξύ χωρών που έχουν διαφορές, ή που βρίσκονται σε πόλεμο, προκειμένου να αποφεύγονται οι εντάσεις. Οι «απαγορευμένοι» αγώνες είναι επτά στον αριθμό και μπαίνουν δικλείδες στις κληρώσεις, αυτό ισχύει και με τις αντίστοιχες της FIFA, προκειμένου να μην βρίσκονται αντίπαλοι αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα ή ομάδες από αυτές τις χώρες.

Η UEFA θεωρεί ότι θα υπάρξει κίνδυνος οι εντάσεις (που δεν είναι ποδοσφαιρικές) να μεταφερθούν και στον αγωνιστικό χώρο ή στις κερκίδες. Για αυτό η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία «φυλάει τα ρούχα της για να έχει τα μισά» καθώς πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις από τέτοια, εκρηκτικά θέματα.

Αυτή είναι η πλήρης λίστα των αναμετρήσεων που έχουν απαγορευτεί από UEFA/FIFA:

Ισπανία vs Γιβραλτάρ – Διενέξεις σχετικά με το ποιος κατέχει το Γιβραλτάρ.

Αρμενία vs Αζερμπαϊτζάν – Ηθική και εδαφική σύγκρουση.

Κόσοβο vs Σερβία – Ιστορική και ηθική σύγκρουση για την ανεξαρτησία Κοσσόβου.

Κόσοβο vs Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Η Βοσνία υποστήριξε τη Σερβία έναντι του Κοσσόβου.

Κόσοβο vs Ρωσία – Η Ρωσία υποστήριξε τη Σερβία έναντι του Κοσσόβου.

Ρωσία vs Ουκρανία – Συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση.

Ουκρανία vs Λευκορωσία – Οι καλές σχέσεις της Λευκορωσίας με τη Ρωσία εν μέσω της σύγκρουσης.

Αν λάβουμε υπόψη ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή τα απαγορευμένα παιχνίδια ανέρχονται στα πέντε. Η λίστα είναι επίκαιρη αλλάζει και φρεσκάρεται πριν από τις κληρώσεις. Η προαναφερόμενη λίστα κυκλοφόρησε πριν από κλήρωση. Μπορεί να υπάρχει και άτυπη με περισσότερους απαγορευμένους αγώνες.

Οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι υπήρχε εμπάργκο στην κλήρωση ελληνικών ομάδων με τουρκικές. Όμως, τα πράγματα έχουν αλλάζει.