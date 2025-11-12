magazin
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο θρυλικός Ιάπωνας ηθοποιός που καθόρισε τον χρυσό αιώνα του ιαπωνικού κινηματογράφου και έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από το «Ran» του Ακίρα Κουροσάβα, πέθανε σε ηλικία 92 ετών στο Τόκιο από πνευμονία. Την ανακοίνωση έκανε η θεατρική ομάδα και σχολή υποκριτικής Mumeijuku, την οποία ο ίδιος είχε ιδρύσει.

Υπήρχαν ηθοποιοί που φώναζαν και ηθοποιοί που έκαναν εντύπωση με τον θόρυβο γύρω τους.

Ο Τατσούγια Νακαντάι δεν ήταν κανένα από τα δύο.

Ήταν η ησυχία πριν από την καταιγίδα.

Με ένα βλέμμα μπορούσε να αποτυπώσει τρόμο, εξουσία ή κατάρρευση. Ήταν η ενσάρκωση της αυστηρής, ακίνητης ερμηνείας: το πρόσωπό του δεν εξέφραζε το συναίσθημα — το συγκρατούσε, και ο θεατής έβλεπε αυτή τη μάχη να συμβαίνει μπροστά στην κάμερα.

Σε περισσότερες από 100 ταινίες και σε μια καριέρα επτά δεκαετιών, κινήθηκε ανάμεσα στα έπη των σαμουράι και στα πιο σκοτεινά ψυχολογικά δράματα της ιαπωνικής μεταπολεμικής εποχής.

YouTube thumbnail

Από τα ερείπια του πολέμου στη σκηνή

Ο Νακαντάι γεννήθηκε το 1932 στο Τόκιο. Μεγάλωσε σε μια πόλη που είχε διαλυθεί από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη γενιά του, η ανάγκη για ανασυγκρότηση δεν ήταν ιδέα — ήταν καθημερινότητα.

Μετά τον πόλεμο, στράφηκε στο θέατρο και εκπαιδεύτηκε στο κίνημα Shingeki, που εισήγαγε στα ιαπωνικά πλατό ένα νέο, ρεαλιστικό τρόπο ερμηνείας, μακριά από την υπερβολή και τα σύμβολα του παραδοσιακού Καμπούκι. Εκεί έμαθε να «ζυγίζει» το σώμα και τη σιωπή.

Η πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά ήταν σχεδόν αστεία ως προς το μέγεθος: τρία δευτερόλεπτα στο «Οι Επτά Σαμουράι» (1954) του Κουροσάβα. Ο Νακαντάι απλώς περνά από έναν δρόμο.

Ο Κουροσάβα τον έβαλε να επαναλάβει το περπάτημα ξανά και ξανά.

Ο Νακαντάι αργότερα δήλωσε: «Αν δεν ήταν εκείνη η σκηνή των τριών δευτερολέπτων, ίσως να μην είχα καριέρα.»

YouTube thumbnail

Η αναμέτρηση με τον Τοσίρο Μιφούνε

Στα ‘60s, δύο άντρες κυριαρχούν στον ιαπωνικό κινηματογράφο.

Ο Τόσιρο Μιφούνε: έκρηξη ενέργειας, άγριο ένστικτο.

Ο Τατσούγια Νανκατάι: ακρίβεια, σιωπηλή υποβόσκουσα δύναμη.

Στις ταινίες «Yojimbo», «Sanjuro» και «Samurai Rebellion», ο ένας απέναντι στον άλλον, οι μονομαχίες τους δεν ήταν απλώς σκηνές δράσης, αλλά συγκρούσεις φιλοσοφίας.

Ο Μιφούνε ήταν η φωτιά.

Ο Νακατάι ήταν το ατσάλι που δεν έσπαγε.

YouTube thumbnail

Το βλέμμα ενός βασιλιά που καταρρέει

Το 1985, ο Ακίρα Κουροσάβα αποφασίζει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, αλλά όχι ως θεατρική τραγωδία. Το «Ran» είναι μια αποκαλυπτική γεωγραφία της ανθρώπινης κατάρρευσης. Τα χρώματα, οι κινήσεις, ο άνεμος, τα πυκνά σύννεφα σκόνης — όλα λειτουργούν σαν μια τεράστια σκηνή που περιμένει τον άνθρωπο να χαθεί μέσα της. Στο κέντρο της ιστορίας στέκεται ο Τατσούγια Νακαντάι.

Ο Νακαντάι δεν παίζει έναν βασιλιά που γερνά. Παίζει έναν άνθρωπο που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Οι κινήσεις του είναι μετρημένες, σχεδόν τελετουργικές. Το σώμα του παραμένει ακίνητο, συχνά άκαμπτο, σαν άγαλμα μπροστά σε θύελλα. Όσο όμως ο κόσμος του διαλύεται, τα μάτια του αλλάζουν. Ανοίγουν λίγο περισσότερο σε κάθε σκηνή, σαν να καταλαβαίνει ξαφνικά πόσο μικρή είναι η ισχύς που νόμιζε ότι κατείχε. Ο Κουροσάβα επέμενε στη σιωπή. Του ζητούσε να μην αντιδρά με κινήσεις, αλλά με βλέμμα.

YouTube thumbnail

Σε συνέντευξή του χρόνια αργότερα, ο Τατσούγια Νακαντάι αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης τον έβαζε να περπατάει ξανά και ξανά μέσα στη σκόνη και τον άνεμο, όχι γιατί δεν ήταν σωστή η λήψη, αλλά γιατί ήθελε να τον «φθείρει». Ήθελε η κόπωση και η εξάντληση να περάσουν στο πρόσωπό του. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε πει: «Δεν ήταν ρόλος. Ήταν θυσία.» Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές σκηνές, ο βασιλιάς που υποδύεται δείχνει σαν άνθρωπος που έχει χάσει όχι μόνο την εξουσία, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.

Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν βλέπουμε την τρέλα να έρχεται απότομα· τη νιώθουμε να εισχωρεί μέσα του, αργά, σιωπηλά, μέχρι που τον αδειάζει. Στο «Ran» δεν βλέπουμε απλώς την πτώση μιας αυτοκρατορίας. Βλέπουμε την πτώση ενός ανθρώπου που πίστεψε ότι μπορούσε να ελέγξει τους πάντες, εκτός από τον εαυτό του.

Ο Κουροσάβα είχε πει κάποτε για τον Νακαντάι: «Μπορεί να σωπάσει και να γεμίσει το κάδρο». Στο «Ran», το κάνει. Και το κάδρο δεν χωρά κάτι περισσότερο.

Το πιο σκληρό ταξίδι

Στην τριλογία «The Human Condition» (1959–1961) του Μασάκι Κομπαγιάσι, ο Νακαντάι υποδύεται έναν άντρα που μετατρέπεται από ιδεαλιστή σε στρατιώτη κι από στρατιώτη σε αιχμάλωτο πολέμου.

Είναι ένας ρόλος φτιαγμένος από ηθικά ναρκοπέδια.

Οι κριτικοί τον αποκάλεσαν «μία από τις μεγαλύτερες ερμηνείες στην ιστορία του σινεμά».

Ο Τσακ Στίφενς έγραψε: «Αν οι Επτά Σαμουράι ήταν επτά, ο Νακαντάι ήταν ο όγδοος.»

Έτσι του έμεινε και το προσωνύμιο: Ο Όγδοος Σαμουράι.

YouTube thumbnail

Μια σχολή, μια κληρονομιά

Το 1975, ίδρυσε την Mumeijuku στο Τόκιο: μια σχολή υποκριτικής για νέους ηθοποιούς.

Εκεί ο Νακαντάι δίδασκε όχι πώς να παίζουν έναν ρόλο, αλλά πώς να ζουν μέσα του.

Ήταν παντρεμένος επί 40 χρόνια με την ηθοποιό και συγγραφέα Τομόε Ριου, η οποία πέθανε το 1996.

Μετά τον θάνατό της, ο Νακαντάι αποσύρθηκε σταδιακά από τα φώτα, αλλά ποτέ δεν έπαψε να διδάσκει.

Έλεγε συχνά: «Ο ηθοποιός πρέπει να αναπνέει πριν μιλήσει. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος.»

YouTube thumbnail

Το τέλος

Ο Τατσούγια Νακαντάι δεν αναζητούσε τη λάμψη. Δεν κυνηγούσε τη δόξα. Δεν έπαιζε με θόρυβο.

Κι έτσι έφυγε: σε σιωπή.

Η κληρονομιά του όμως είναι σίγουρα εκκωφαντική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο