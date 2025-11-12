Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Απάντηση στις ανακοινώσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και την εξαγγελθείσα απεργία της 5ης Δεκεμβρίου δίνει η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝΘΕΠΑ), τονίζοντας ότι «ουδέποτε αρνήθηκε τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας».

Όπως τονίζει η ΕΝΘΕΠΑ, «αντιθέτως, θεωρούμε αυτονόητο ότι η θεσμοθέτηση σταθερών όρων συνεργασίας, αξιοπρεπών αμοιβών και πληρωμένων προβών είναι προς όφελος όλων — παραγωγών, ηθοποιών και του ίδιου του θεάτρου».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «ωστόσο, είναι εξίσου αυτονόητο ότι μια συλλογική σύμβαση πρέπει να ισχύει για όλους. Δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά σε ορισμένα θέατρα του ελεύθερου χώρου, ενώ την ίδια στιγμή άλλες παραγωγές —που πραγματοποιούνται από θέατρα του ίδιου χώρου ή μέσω αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, πολλές εκ των οποίων ανήκουν σε μέλη του ΣΕΗ και επιχορηγούνται από το υπουργείο Πολιτισμού να εξαιρούνται σιωπηρά, απλώς και μόνο επειδή δεν υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση».

«Η ισονομία και η συνέπεια οφείλουν να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για κάθε κλάδο»

Η Ένωση υπογραμμίζει πως «το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην προκήρυξη της απεργίας του ΣΕΗ για τις 5 Δεκεμβρίου, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά στα θέατρα και τις παραγωγές που λειτουργούν από εταιρείες του ελεύθερου θεάτρου, μέλη των ενώσεων ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΘ. Η ισονομία και η συνέπεια οφείλουν να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για κάθε κλάδο».

Υπενθυμίζει, ακόμη, ότι η ΕΝΘΕΠΑ «έχει ήδη υπογράψει στο παρελθόν σχετική συμφωνία, η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε, καθώς δεν υπεγράφη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν είναι, επομένως, δίκαιο να εγκαλούμαστε σήμερα ως αρνητές των συλλογικών συμβάσεων ή του διαλόγου, όταν έχουμε αποδείξει έμπρακτα τη διάθεσή μας για συνεννόηση και συνεργασία».

Τέλος, επισημαίνει πως «επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια: Επιθυμούμε τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επιθυμούμε —αυτονόητα— οι πρόβες να είναι πληρωμένες. Και θεωρούμε ότι όλοι οι κανόνες και οι συμφωνίες πρέπει να ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».