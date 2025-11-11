sports betsson
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
«Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος «Sugar» Ρέι Ρίτσαρντσον (vid+stats)
Μπάσκετ 11 Νοεμβρίου 2025 | 19:26

«Έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος «Sugar» Ρέι Ρίτσαρντσον (vid+stats)

Πένθος στον κόσμο του μπάσκετ, καθώς πέθανε σε ηλικία 70 ετών, ο θρυλικός Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, που άφησε το στίγμα του τόσο στο NBA όσο και στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Vita.gr
Πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ, καθώς ο Μάικλ «Sugar» Ρέι Ρίτσαρντσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, με τον άλλοτε αστέρα των Νιου Γιορκ Νικς και των Νιου Τζέρζι Νετς, να χάνει τη «μάχη» με τον καρκίνο. Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του και φίλος του Τζον Ζελμπστ ο θρύλος του NBA πέθανε λίγο καιρό μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του προστάτη, στο Λότον της Οκλαχόμα

«Ο κόσμος του μπάσκετ και όποιος ήρθε σε επαφή με τον Michael έχασε έναν σπουδαίο αθλητή», είπε αρχικά ο Ζελμπστ και πρόσθεσε: «Έζησε τη ζωή του στο έπακρο. Ξεπέρασε τις πιο απίστευτες αντιξοότητες για να πετύχει αυτό που έκανε στη ζωή. Αποτελεί παράδειγμα για το πώς να λυτρωθείς και να κάνεις κάτι από τον εαυτό σου. Νομίζω ότι είναι ο σπουδαιότερος παίκτης του NBA που δεν έχει εισαχθεί ποτέ στο Hall of Fame. Απίστευτος παίκτης – παίκτης, άνθρωπος και οικογενειάρχης».

Στην καριέρα του στο NBA, από το 1978 έως το 1986, μέτρησε 14.8 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2.6 κλεψίματα ανά 33.4 λεπτά σε 556 αγώνες κανονικών περιόδων.

Τον Φεβρουάριο του 1986 ο τότε Κομισάριος, Ντέιβιντ Στερν, ανακοίνωσε τον δια βίου αποκλεισμό του Ρίτσαρντσον από τη λίγκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το NBA ανακάλεσε την απόφαση το 1988, όμως ο Αμερικανός επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Έπαιξε, μεταξύ άλλων, σε Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ, Φορλί, πριν αποσυρθεί από τα παρκέ το 2002.

Τα στατιστικά του στο NBA

Μεταξύ άλλων υπήρξε τέσσερις φορές All Star, δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας της λίγκας, τρεις φορές κορυφαίος στα κλεψίματα, μία φορά πρώτος στις ασίστ, ενώ το 1985 έλαβε το βραβρείο για το πιο «ηχηρό» come back στο ΝΒΑ.

Στην Ευρώπη μεταξύ άλλων, κατέκτησε πρωτάθλημα στη Γαλλία, δύο Κύπελλα στην Ιταλία, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ όταν αποσύρθηκε το 2002 κατέκτησε, μεταξύ, άλλων δύο πρωταθλήματα CBA ως προπονητής πλέον.

Δείτε παρακάτω highlights από την καριέρα του Μάικλ «Sugar» Ρέι Ρίτσαρντσον 

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Σύνταξη
