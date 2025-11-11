Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ψυχολογία: Η μικρότερη μέρα φέρνει μεγαλύτερη θλίψη;
Σύμφωνα με την επιστήμη, όσο μικραίνει η μέρα η ψυχολογία των γυναικών επηρεάζεται περισσότερο από τον ανδρών.

Ο χειμώνας είναι μια εποχή που προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα στους ανθρώπους, από τη «πεσμένη» διάθεση μέχρι το αίσθημα εξάντλησης, αλλά φαίνεται ότι οι γυναίκες ίσως είναι πιο ευάλωτες από τους άντρες στις συνέπειες της εποχιακής κατάθλιψης και η ψυχολογία τους επηρεάζεται περισσότερο.

Γιατί μπορεί οι γυναίκες να επηρεάζονται περισσότερο;

Mια νέα μελέτη ανέφερε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βιώσουν εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD) τον χειμώνα από τους άντρες. Συγκεκριμένα, φαίνεται να έχουν έως και 50% περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν κατάθλιψη αυτή την περίοδο.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, μεταξύ αυτών στην ευαισθησία του γυναικείου οργανισμού σε αλλαγές που σχετίζονται με τη βιολογία, τα ορμονικά επίπεδα και τις εποχιακές συνθήκες. Ενώ ένας ακόμη λόγος που πιθανόν συμβαίνει αυτό είναι ότι εκείνες μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε συναισθηματικές διακυμάνσεις, με το σώμα τους να αντιδρά πιο έντονα στην έλλειψη ηλιακού φωτός και τις χαμηλές θερμοκρασίες

Μια άλλη μελέτη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, αναλύοντας δεδομένα περισσότερων από 150.000 συμμετεχόντων στην UK Biobank, βρήκε επίσης μια σχέση μεταξύ των συντομότερων ημερών και των μεγαλύτερων καταθλιπτικών συμπτωμάτων στις γυναίκες.

Σύνθετο ζήτημα

Εξετάστηκαν επίσης οι σχέσεις μεταξύ των συμπτωμάτων, της διάρκειας της ημέρας και των μέσων εξωτερικών θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν μπορούν να καταλήξουν ακριβώς στο γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά ήταν ενδιαφέρον ότι οι αλλαγές ήταν ανεξάρτητες από κοινωνικούς και παράγοντες τρόπου ζωής, ίσως υποδεικνύοντας έναν βιολογικό μηχανισμό που αφορά το φύλο.

Επιπλέον, ορμονικές διακυμάνσεις που σχετίζονται με τον κύκλο της περιόδου, την εγκυμοσύνη ή την εμμηνόπαυση ενδέχεται να εντείνουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό συμβαίνει γιατί η μείωση του ηλιακού φωτός, που είναι πιο έντονη τους χειμερινούς μήνες, επηρεάζει τα επίπεδα της σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας στον εγκέφαλο. Η λιγότερη έκθεση στον ήλιο σημαίνει ότι ο οργανισμός παράγει λιγότερη βιταμίνη D, η οποία συνδέεται με την ψυχική υγεία και τη διάθεση.

Πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες την κατάθλιψη του χειμώνα;

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες τείνουν να καταφεύγουν σε διάφορους τρόπους για να ανακουφιστούν από την εποχιακή θλίψη. Το 33% των γυναικών αναφέρουν ότι στρέφονται στο φαγητό για να νιώσουν καλύτερα, και ιδιαίτερα στις γλυκές ή λιπαρές τροφές. Η τροφή, και ιδιαίτερα η ζάχαρη, προσφέρει μια προσωρινή αίσθηση ευχαρίστησης και ανακούφισης, αν και αυτή η συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συναισθηματική καταπίεση.

Αλλά δεν είναι μόνο το φαγητό που ανακουφίζει τις γυναίκες. Το 37% αναφέρει ότι δυσκολεύονται να βρουν κίνητρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η έλλειψη ενέργειας, η κούραση και η μειωμένη διάθεση είναι κοινά συμπτώματα που εμφανίζονται όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν και οι ημέρες μικραίνουν.

Τρόποι για να νιώσετε χαρά όταν οι μέρες μικραίνουν

  • Κίνηση και άσκηση: Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, που μπορούν να ανακουφίσουν τη θλίψη και την κούραση. Μια απλή βόλτα στον καθαρό αέρα ή ακόμα και λίγη γυμναστική στο σπίτι μπορεί να κάνει θαύματα για τη διάθεση.
  • Ήλιος και φως: Αν και τον χειμώνα οι ημέρες είναι πιο σκοτεινές, είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να εκμεταλλευτείτε τις ηλιόλουστες ώρες, έστω και για λίγη ώρα. Το φυσικό φως βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών του οργανισμού και μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.
  • Δημιουργήστε έναν όμορφο χώρο: Η αναδιαρρύθμιση του σπιτιού ή η δημιουργία μιας ζεστής και άνετης γωνιάς μπορεί να προσφέρει συναισθηματική ανακούφιση. Ο χρόνος που περνάτε στο σπίτι μπορεί να είναι πολύτιμος αν δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια και ευχαρίστηση.
  • Κοινωνική σύνδεση: Μην υποτιμάτε τη δύναμη της επικοινωνίας. Είτε πρόκειται για μία συζήτηση με φίλους ή συγγενείς, η κοινωνική αλληλεπίδραση βοηθά στη μείωση της απομόνωσης και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
